زيادة جديدة في أسعار ألبان وزبادي المراعي في الأسواق (مستند)

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، أن السوق شهد ارتفاع جديد في أسعار منتجات المراعي بكافة أنواعها من زبادي وألبان وعصائر بداية من اليوم في كافة المحافظات بعد أخر زيادة تم اعلانها خلال سبتمبر الماضي.

وحصلت المال على مستند يفيد بكافة الزيادات في أسعار المراعي ، حيث ارتفع سعر كرتونة لبن المراعي وزن العبوة 1 لتر والتى تضم 12 عبوة لتسجل 474 جنيهًا بزيادة قدرها 25 جنيهًا للكرتونة ، وأكثر من جنيهان للعبوة.

فيما ارتفع سعر كرتونة لبن المراعي وزن العبوة 1.5 لتر لتسجل مستويات 339 جنيها للكرتونة بزيادة 14 جنيها.

كما ارتفع سعر زبادي المراعي حيث ارتفع اسعار كرتونة الزبادي صغيرة وزن العبوة 75 جراما، إلى 240 جنيها بزيادة 21 جنيها، والكرتونة زبادي 105 جرام، إلى 326 جنيها بزيادة 43 جنيها.

ورفعت المراعي سعر كرتونة الزبادي 170 جراما، إلى 246 جنيها بزيادة 22 جنيها، ورفعت الشركة سعر كرتونة الزبادي 400 جرام، إلى 747 جنيها بزيادة 140 جنيها في الكرتونة الواحدة.

وأظهرت المستندات زيادة أخري في سعر كرتونة زبادي المراعي اليوناني وزن العبوة 170 جراما إلى إلى 552 جنيها بزيادة 24 جنيها، ورفعت شركة المراعي أسعار زبادي المراعي 1 كيلو طبيعي إلى 364 جنيها للكرتونة الواحدة بزيادة 56 جنيها على الزبادي

فيما قفز أيضًا في السوق أسعار زبادي المراعي 2 كيلو طبيعي إلى 467 جنيها بزيادة 75 جنيها للعبوة الواحدة، وأقرت زيادة على عبوة الزبادي ذات الحجم الأكبر المستهلك بكمية أكبر لدى الشركات من وزن 5 كيلو إلى 485 جنيها بزيادة 65 جنيها.