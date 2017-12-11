زيادة جديدة فى أسعار منتجات الألبان

❏ «جهينة» و«نستلة» و«أكتيفيا» ترفع الزبادى واللبن المعبأ ❏ «المصريين» توقف إنتاج الجبنة وتركز على العصير الصاوى أحمد - عمر سالم - شريف عمر ارتفعت أسعار منتجات الألبان فى السوق المحلية، بنسبة بين 5 إلى %10 بداية الأسبوع الجارى، فى خطوة بررتها الشركات

❏ «جهينة» و«نستلة» و«أكتيفيا» ترفع الزبادى واللبن المعبأ

❏ «المصريين» توقف إنتاج الجبنة وتركز على العصير

الصاوى أحمد – عمر سالم – شريف عمر

ارتفعت أسعار منتجات الألبان فى السوق المحلية، بنسبة بين 5 إلى %10 بداية الأسبوع الجارى، فى خطوة بررتها الشركات والموزعين أنها بسبب انخفاض كفاءة إنتاجية الألبان فى فصل الشتاء، بجانب ارتفاع أسعار المواد الخام.

كشفت جولة قامت بها “المال” فى بعض المحال والسلاسل التجارية، عن زيادة سعر لتر لبن جهينة جنيه واحد هذا الأسبوع، ليصل لـ13.5 بدلا من 12.5 قبل الزيادة، وزبادى «أكتيفيا» 105 مل التابعة لشركة «دانون» إلى 3.25 بدلا من 3 جنيهات، ومشروب الزبادي «دانون» 500 مل إلى 10 جنيهات بدلا من 9 قبل الزيادة.

أكد عماد عابدين عضو شعبة المواد الغذائية، أن بعض شركات إنتاج الألبان مثل جهينة و«نستلة» و«دانون» أخطرت التجار وإدارات السلاسل التجارية، بزيادة فى منتجاتها الألبان مثل عبوات اللبن والزبادى، ومشروب الزبادى «زبادو» بنسبة %5 إلى %10.

وأوضح أن سعر اللبن البودرة الأمريكى والبرازيلى انخفض خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض، ما يؤكد أن الزيادة فى أسعار المنتجات المحلية غير مبررة.

وقال مصدر بمجموعة كمال حجاج الاستثمارية، إنها لجأت فى الفترة الماضية لوقف إنتاج الأجبان فى مصنع شركتها التابعة – المصريين – فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وعدم رغبتها فى زيادة أسعار البيع بما كبدها خسائر كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن فصل الشتاء يتسم عادة بزيادة انتاجية اللبن الخام، بسبب توافر العلف الأخضر والبرسيم، الا أن هذه الانتاجية كفائتها أقل فى تصنيع منتجات الالبان مثل الزبادى والألبان المعبأة، ما يجبر الشركات على زيادة أسعار البيع.

رأى المصدر أن النسبة المنطقية لزيادة أسعار منتجات الألبان حالياً تتراوح بين %15 الى %25 للحفاظ على مستوى الربحية، فيما تستمر المصريين فى التركيز على منتجات العصائر والزبادى.

وقال أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت للصناعات الغذائية، إن أغلب منتجات الألبان شهدت زيادات فى الأسعار خلال الفترة الحالية مقارنة بشهر نوفمبر الماضى.

وأضاف طاهر لـ«المـال» أن هناك زيادات متفاوتة بنسب تتراوح بين 5 إلى %10 لمنتجات الزبادى والزبادو مثل جهينة وأكتيفيا وغيرها، من المنتجات بالإضافة إلى الألبان المعلبة، موضحاً أنه جارى رصد التغيرات السعرية فى باقى المنتجات.

بينما استبعد مصدر من شركة عبور لاند للصناعات الغذائية اللجوء لتمرير أى زيادات خلال الأسبوع الحالى، موضحاً أن نسبة زيادة الأسعار فى منتجات الألبان، التى قاربت %60 منذ قرار تحرير سعر الصرف، كانت كفيلة بتغطية التبعات السلبية للتعويم.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية فى غرفة القاهرة التجارية، انها ستقوم برصد جديد لأسعار المنتجات بالسوق خلال الفترة الحالية، كما تتواصل مع الشركات التى قامت بزيادة أسعار منتجاتها لمعرفة الأسباب.

وأشار إلى أن أغلب المنتجات تشهد استقراراً فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن أى زيادات تنشأ نتيجة لزيادة مدخلات الإنتاج، وأن السوق تشهد كساداً فى المبيعات ما يضطر البعض لخفض هوامش الربحية.