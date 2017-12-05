زيادة جديدة بأسعار شيفروليه أوبترا وأفيو

أحمد عوض قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أوبترا أفيو؛ بمقدار يتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي. ووفق القائمة السعرية لـ "شيفروليه"، ارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ "F/O" إلى 210.9 ألف جنيه بدلاً من 205.9، وصعدت أسعار أو

أحمد عوض

قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أوبترا أفيو؛ بمقدار يتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.

ووفق القائمة السعرية لـ “شيفروليه”، ارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ “F/O” إلى 210.9 ألف جنيه بدلاً من 205.9، وصعدت أسعار أوبترا فئة الـ “H/L” إلى 221 ألف مقابل 216 ألف.

وسجلت أسعار شيفروليه أفيو ارتفاعا – بمقدار 3 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، لتصل أسعار أفيو فئة الـ”Base” إلى 190.8 ألف جنيه مقارنة بـ 188.5 ألف، و صعدت أسعار فئة “FL” إلى 200 ألف مقابل 198.

وأبقت المنصور للسيارات على أسعار طرازات شيفرولية “كروز و لانوس” – دون تغيير.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لطرازات شيفرولية خلال ديسمبر:





العلامة الطراز الفئة أسعار نوفمبر أسعار ديسمبر مقدار التغيير شيفروليه أوبترا F/O 205.9 210.9 5.000 H/L 216 221 5.000 أفيو Base 185.8 190.8 2.000 F/O 198 200 2.000 كروز Base 314 314 – H/L 339 339 – لانوس m/t 158.4 158.4 –

إعداد – المال المصدر: المنصور للسيارات