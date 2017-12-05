زيادة جديدة بأسعار شيفروليه أوبترا وأفيو

أحمد عوض
قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أوبترا أفيو؛ بمقدار يتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.
ووفق القائمة السعرية لـ “شيفروليه”، ارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ “F/O” إلى 210.9 ألف جنيه بدلاً من 205.9، وصعدت أسعار أوبترا فئة الـ “H/L” إلى 221 ألف مقابل 216 ألف.
وسجلت أسعار شيفروليه أفيو ارتفاعا – بمقدار 3 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، لتصل أسعار أفيو فئة الـ”Base” إلى 190.8 ألف جنيه مقارنة بـ 188.5 ألف، و صعدت أسعار فئة “FL” إلى 200 ألف مقابل 198.
وأبقت المنصور للسيارات على أسعار طرازات شيفرولية “كروز و لانوس” – دون تغيير.
ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لطرازات شيفرولية خلال ديسمبر:
|
العلامة
|
الطراز
|
الفئة
|
أسعار نوفمبر
|
أسعار ديسمبر
|
مقدار التغيير
|
شيفروليه
|
أوبترا
|
F/O
|
205.9
|
210.9
|
5.000
|
H/L
|
216
|
221
|
5.000
|
أفيو
|
Base
|
185.8
|
190.8
|
2.000
|
F/O
|
198
|
200
|
2.000
|
كروز
|
Base
|
314
|
314
|
–
|
H/L
|
339
|
339
|
–
|
لانوس
|
m/t
|
158.4
|
158.4
|
–
إعداد – المال المصدر: المنصور للسيارات