سيــارات

زيادة جديدة بأسعار شيفروليه أوبترا وأفيو

أحمد عوض قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أوبترا أفيو؛ بمقدار يتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي. ووفق القائمة السعرية لـ "شيفروليه"، ارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ "F/O" إلى 210.9 ألف جنيه بدلاً من 205.9، وصعدت أسعار أو
5 ديسمبر، 2017 5 ديسمبر، 2017

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أحمد عوض

قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أوبترا أفيو؛ بمقدار يتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.

ووفق القائمة السعرية لـ “شيفروليه”، ارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ “F/O” إلى 210.9 ألف جنيه بدلاً من 205.9، وصعدت أسعار أوبترا فئة الـ “H/L” إلى 221 ألف مقابل 216 ألف.

وسجلت أسعار شيفروليه أفيو ارتفاعا – بمقدار 3 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، لتصل أسعار أفيو  فئة الـ”Base” إلى 190.8 ألف جنيه مقارنة بـ 188.5 ألف، و صعدت أسعار فئة “FL” إلى 200 ألف مقابل 198.

وأبقت المنصور للسيارات على أسعار طرازات شيفرولية “كروز و لانوس” – دون تغيير.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لطرازات شيفرولية خلال ديسمبر:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار نوفمبر

أسعار ديسمبر

مقدار التغيير

شيفروليه

أوبترا

F/O

205.9

210.9

5.000

H/L

216

221

5.000

أفيو

Base

185.8

190.8

2.000

F/O

198

200

2.000

كروز

Base

314

314

H/L

339

339

لانوس

m/t

158.4

158.4

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             إعداد – المال                            المصدر: المنصور للسيارات

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