اقتصاد وأسواق

زيادة تفوق 150 % فى أسعار المواسير خلال عام

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار المواسير، ارتفاعات تصل إلى 155.6 % فى أسعار المواسير خلال عام وخلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو، شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة تراوحت بين الانخفاض بمقدار 7.7 إلى الارتفاع بمقدار 12 %، وفقا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات