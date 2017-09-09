اقتصاد وأسواق

زيادة تفوق 150 % فى أسعار المواسير خلال عام

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار المواسير، ارتفاعات تصل إلى 155.6 % فى أسعار المواسير خلال عام    وخلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو، شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة تراوحت بين الانخفاض بمقدار 7.7 إلى الارتفاع بمقدار 12 %، وفقا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات
9 سبتمبر، 2017 9 سبتمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار المواسير، ارتفاعات تصل إلى 155.6 % فى أسعار المواسير خلال عام
 
 وخلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو، شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة تراوحت بين الانخفاض بمقدار 7.7 إلى الارتفاع بمقدار 12 %، وفقا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الاسكان. 

وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها :

مواسير حديد مجلفن

 

 معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

أغسطس

يوليو

125.2%

1.8%

13.64

30.72

30.18

متر طولى

مواسير 1/2  سمك  2.5 مم

128.2%

1.7%

31.34

71.52

70.32

متر طولى

مواسير1.5 سمك 2.5 مم

 

مواسير بولى بروبلين

    

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

54.8%

5.7%

7.78

12.04

11.39

متر طولى

 

 

                  

20 بار1/2-20مم

66.9%

12.2 %

43.63

72.81

64.87

متر طولى

20 بار1.5-50مم

27%

-7.7%

18.03

22.89

24.8

مترطولى

معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم

37.7%

0.1%

22.53

31.02

31

متر طولى

مواسير فايبر 20 بار4/3

 

  مواسير بلاستيك

   

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

53.1%

0%

3.22

4.93

4.93

متر طولى

مواسير بلاستيك رمادى 1/2

67.5%

3.1 %

29.27

49.02

47.56

مترطولى

مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3

72.5%

3.4%

45.6

78.66

76.11

متر طولى

مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4

 

مواسير فخار

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

141.7%

8.6%

33.3

80.50

74.10

متر طولى

مواسير 6 بوصلة عادية

155.6%

7.7 %

49.95

127.65

118.56

متر طولى

مواسير 8 بوصلة عادية

73.4%

7.9%

51.06

88.55

82.08

متر طولى

مواسير 6 بوصلة مرنة

71.3 %

7.8 %

83.25

142.60

132.24

متر طولى

مواسير 8 بوصلة مرنة

 

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