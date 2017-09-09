زيادة تفوق 150 % فى أسعار المواسير خلال عام

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار المواسير، ارتفاعات تصل إلى 155.6 % فى أسعار المواسير خلال عام
وخلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو، شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة تراوحت بين الانخفاض بمقدار 7.7 إلى الارتفاع بمقدار 12 %، وفقا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الاسكان.
وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها :
مواسير حديد مجلفن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
أغسطس
يوليو
125.2%
1.8%
13.64
30.72
30.18
متر طولى
مواسير 1/2 سمك 2.5 مم
128.2%
1.7%
31.34
71.52
70.32
متر طولى
مواسير1.5 سمك 2.5 مم
مواسير بولى بروبلين
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
54.8%
5.7%
7.78
12.04
11.39
متر طولى
20 بار1/2-20مم
66.9%
12.2 %
43.63
72.81
64.87
متر طولى
20 بار1.5-50مم
27%
-7.7%
18.03
22.89
24.8
مترطولى
معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم
37.7%
0.1%
22.53
31.02
31
متر طولى
مواسير فايبر 20 بار4/3
مواسير بلاستيك
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
53.1%
0%
3.22
4.93
4.93
متر طولى
مواسير بلاستيك رمادى 1/2
67.5%
3.1 %
29.27
49.02
47.56
مترطولى
مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3
72.5%
3.4%
45.6
78.66
76.11
متر طولى
مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4
مواسير فخار
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
141.7%
8.6%
33.3
80.50
74.10
متر طولى
مواسير 6 بوصلة عادية
155.6%
7.7 %
49.95
127.65
118.56
متر طولى
مواسير 8 بوصلة عادية
73.4%
7.9%
51.06
88.55
82.08
متر طولى
مواسير 6 بوصلة مرنة
71.3 %
7.8 %
83.25
142.60
132.24
متر طولى
مواسير 8 بوصلة مرنة