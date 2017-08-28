زيادة بدل الصحفيين فى انتظار موافقة وزير المالية

مها أبوودن قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن وزير المالية لم يصدق بعد على صرف الزيادة المقررة على بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، واصفا تأخير التصديق عليها بالمسألة الإجرائية البحتة. ووفقا للمعلومات الواردة لـ " المال "، فإن مجلس الوزراء كان قد صدق على صرف زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا منذ

مها أبوودن

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن وزير المالية لم يصدق بعد على صرف الزيادة المقررة على بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، واصفا تأخير التصديق عليها بالمسألة الإجرائية البحتة.

ووفقا للمعلومات الواردة لـ ” المال “، فإن مجلس الوزراء كان قد صدق على صرف زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا منذ ما يقرب من الشهر.

وأكد المصدر أن الزيادة ستكون فى حدود الـ 300 جنيه، متوقعا أن يبدأ صرف الزيادة مع بدل الشهر المقبل، مشيرا الى أنها ستكون بأثر رجعى عن الأشهر المنصرمة من العام المالى الحالى يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وفى شأن مخصصات البدل المتأخرة قال المصدر إن الوزارة صرفت مخصصات بدل الصحفيين عن الشهرين الماضيين، وسيتم صرف الأشهر المقبلة كل فى موعده.