زيادة بأسعار 6 طرازات للتسليم الفوري تصل إلى 31 ألف جنيه

المال- خاص

رصدت “المال” ارتفاع أسعار 6 سيارات عبر الموزعين، بمقدار يتراوح ما بين 3 و34 ألف جنيه بمختلف الفئات، للتسليم الفورى مقارنة بالسعر الرسمي الصادر عن الوكلاء المحليين خلال فبراير الحالي، والتى تمتلك قوائم انتظار طويلة “waiting list”.

وانضمت -ﻷول مرة- السيارة تويوتا كورولا فئة “A/T” إلى قائمة “اﻷوفر برايس”، رغم إعلان طرحها بالسوق الشهر الماضي، لتبلغ 340 ألف جنيه لدى الموزعين، مقابل 315 ألف بقائمة أسعار تويوتا ايجيبت، بزيادة قدرها 25 ألف جنيه.

وسجلت أسعار رينو لوجان ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 4 و5 آلاف جنيه، إذ بلغت فئة “A/T F/L”.

نحو 210 مقابل 205 ألف، وسجلت أسعار لوجان فئة “A/T F/O” نحو 221 ألف مقارنة بـ217 ألف الصادرة عن وكيلها الحصري رينو إيجيبت، التابعة لشركة المصرية العالمية للسيارات والمصرية للتجارة والتوكيلات.

ووصلت أسعار هيونداي توسان ما بين 465 و 545 ألف بمختلف الفئات مقابل 462 و539 ألف، كما ارتفعت أسعار جيلي ايمجراند 7 عبر الموزعين إلى 181 ألف مقارنة بالسعر الرسمي لها الذي يقدر بنحو 175 ألفا.

وقفزت أسعار نيسان قشقاي فئة A/T FL إلى 465 ألف مقابل 434 ألفا، وسجلت 495 ألف لفئة A/T Sport FL مقارنة بنحو 464 ألفا، كما ارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر للفئة A/T H/L F61 إلى 315 ألف مقابل 299.9 ألف، ووصلت أسعار الفئة اﻷعلى A/T H/L SPORT J62 إلى 340 ألف مقابل 316.9.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة السيارات المدرجة المحصل عنها “أوفر برايس”: