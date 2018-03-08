زيادة المنح للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

المال - خاصتلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا حول نتائج اجتماع لجنة الوافدين بوزارة الخارجية بشأن بحث تسهيل إجراءات الطلاب الوافدين وتيسير دراستهم بالجامعات المصرية.وأشار التقرير إلى موافقة وزارة المالية على زيادة قيمة المنحة الشهرية لطلاب المنح لتصبح (500) جنيه اع

المال – خاص

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا حول نتائج اجتماع لجنة الوافدين بوزارة الخارجية بشأن بحث تسهيل إجراءات الطلاب الوافدين وتيسير دراستهم بالجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى موافقة وزارة المالية على زيادة قيمة المنحة الشهرية لطلاب المنح لتصبح (500) جنيه اعتبارا من العام الدراسى القادم( 2018/2019)، وكذلك إعفاء طلاب الدول الإفريقية من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية.

كما أشار التقرير إلى الإعلان عن توقيع بروتوكول بين التعليم العالى ومصر الطيران لتسهيل إجراءات سفر وعودة الطلاب.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه تمت الموافقة على زيادة المنح المقدمة لعدد من الدول للدراسة بالمركز التعليمى للغة العربية التابع للوزارة لتصبح على النحو التالى:

زيادة المنح المقدمة لدولة أذربيجان إلى (10) منح، وزيادة المنح المقدمة لدولة الفلبين إلى (15) منحة، وزيادة المنح المقدمة لدولة كازاخستان إلى (3) منحة، وزيادة المنح المقدمة لدولة قرغيزستان إلى (3) منح، وزيادة المنح المقدمة لدولة غانا إلى (5) منح، وزيادة المنح المقدمة لدولة كوت ديفوار إلى (10) منح، وزيادة المنح المقدمة لدول منظمة التعاون الإسلامى إلى (12) منحة، بالإضافة إلى منحتين لدولة نيبال، ومنحتين لدولة سريلانكا، وعدد (2) لدولة هاييتى للدراسة الجامعية و (2) منحة أخرى للدراسات العليا.

حضر الاجتماع ممثلين عن كل من الجهات المعنية بالطلاب الوافدين (وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وجامعة الأزهر، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشئون العربية والسياسية برئاسة الجمهورية).