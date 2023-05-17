زيادة المعاشات 15%.. تفاصيل ورابط الاستعلام

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من شهر إبريل الماضي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية مؤخرا، حيث تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وفقًا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي قيمة زيادة المعاشات 2023..

زيادة المعاشات 2023.. قرار رقم 187

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 مكرر (ج)، أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2023، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/4/2023.

ونصت المادة الأولى من القرار على: أنه تزداد بنسبة 15% بدءًا من 1/4/2023 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القوانين الآتيين:

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات بنسة 15..

وتسري زيادة المعاشات بشأن هذه الزيادات الأحكام الآتية:

يقصد بـ المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصحاب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/3/2023، كما تريط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسة 15% أو ما يكمل المجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 31/3/2023.

لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الآخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حسب الزيادة على قيمة المعاش في 31/3/2023، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/2023.

كما تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وفقًا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

موعد صرف معاشات يونيو 2023

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يونيو 2023 بدءًا من يوم الخميس 1 من شهر يونيو المقبل، ويستمر الصرف حتى يوم 6 من الشهر ذاته، إذ يأتي جدول صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة المقررة كالآتي:

جدول زيادة المعاشات..

معاشات يونيو 2023.. يحصل أصحاب المعاشات بقيمة 2300 جنيه، بعد الزيادة بقيمة على 2645 جنيهًا.

معاشات يونيو 2023.. يحصل أصحاب المعاشات بقيمة 3500 جنيه، بعد الزيادة على 4025 جنيهًا.

معاشات يونيو 2023.. يحصل أصحاب المعاشات 4300 جنيه، بعد الزيادة على 4945 جنيهًا.

معاشات يونيو 2023.. يحصل أصحاب المعاشات 5300 جنيه، بعد الزيادة على 6095 جنيهًا.

معاشات يونيو 2023.. يحصل أصحاب المعاشات 6500 جنيه، بعد الزيادة على 7475 جنيهًا.

الاستعلام عن معاشات يونيو 2023

يُمكن للمواطنين من أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

ومن ثم اتباع هذه الخطوات: