زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. مواعيد الصرف وشروط الحصول على المعاش الإضافي

تتزامن زيادة المعاشات شهر يناير 2023 مع قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستبدال بطاقة صرف المعاشات البطاقة الزرقاء إلى بطاقة كارت ميزة، بدون أي مصروفات بداية من عام 2023.

وزفت هيئة التأمينات الاجتماعية بشرى زيادة المعاشات شهر يناير 2023، وأهابت بالمواطنين الذين لم يقوموا بتحويل البطاقات إلى كارت ميزة تجنبًا لوقف صرف معاشاتهم بداية من شهر يناير 2023.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات شهر يناير 2023، وأخبار زيادة المعاشات وقيمة الزيادة، وجدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2023، وشروط الحصول على المعاشات الاستثنائية والمعاش الإضافي، وتصريحات رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية عن زيادة المعاشات، وشروط فتح حساب توفير المعاش في البنك.

زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. مقسمة على 3 شرائح

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر يناير 2023، بالزيادة الجديدة، وتحدد موعد صرف معاشات يناير 2023 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، مقسمة إلى 3 شرائح، ويصل عدد المستفيدين من المعاشات لأكثر من 10.7 مليون مواطن كالآتي:

يومي الأحد والإثنين 1 و2 يناير 2023: صرف معاشات يناير للشريحة الأولى أقل من 1300 جنيه بعد الزيادة الاستثنائية في معاشات ديسمبر الماضي.

يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير 2023، صرف المعاشات لشهر يناير للشريحة الثانية وهي التي تحصل على معاش أكبرمن 1300 جنيه وحتى 2300 جنيه بعد زيادة العلاوة الاستثنائية الشهر الماضي.



يومي الخميس والجمعة 5 و6 يناير 2022، صرف معاشات يناير 2023 بالزيادة الجديدة للشريحة الثالثة وهي التي تحصل على معاش أكبرمن 2300 بعد الزيادة في معاشات ديسمبر الماضي.

زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. تصريحات رئيس هيئة التأمين الاجتماعي

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يناير 2023، ليصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته في شهر يناير 2023 هو مبلغ 1105 جنيهات، وليصل الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها، مشيرًا إلى أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن زيادة تلقائية سنوية للحد الأدني والأقصي.

وأشار رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه بداية من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات ليصبح 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، وسيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وأضاف أن الحد الأدنى لأجر للإشتراك في التأمينات هو الذي يتحدد بناءً عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، أو تحديد دخلها الشهري، وقرر القانون اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. أماكن صرف المعاشات

تصرف المعاشات عبر عدة منافذ، مع تحذيرات للذين لم يقوموا بتغيير بطاقاتهم إلى بطاقة ميزة كما يلي:

منافذ مكاتب البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، منافذ فوري، كارت ميزة، البنوك، المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة أو بنك ناصر الاجتماعي.

وقررت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية واستبدال بطاقة صرف المعاشات البطاقة الزرقاء إلى بطاقة كارت ميزة، بدون أي مصروفات بداية من عام 2023.

وأهابت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمواطنين الذين لم يقوموا بتحويل البطاقات إلى كارت ميزة تجنبًا لوقف صرف معاشاتهم بداية من شهر يناير 2023.

زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. فتح حسابات في البنوك

يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من حسابات التوفير في البنوك والتى تتيح حسابات توفير المعاشات، وأهمها البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك مصر كما يلي:

فتح حسابات توفير المعاش في البنك الأهلي المصري

يبدأ الحد الأدنى لحساب توفير المعاش من ألف جنيه بعائد سنوي يصل إلى 5.25% ويتم صرف العائد شهريًا، بمعنى أن كل 100 ألف جنيه يتم توفيرها يتم الحصول على 5250 جنيهًا إجمالي عائد سنوي مقسم على الشهور، ويجب توافر صورة بطاقة الرقم القومي وخطاب من جهة العمل محدد به قيمة مكافأة نهاية الخدمة لفتح حساب المعاشات.

فتح حسابات توفير المعاشات من بنك مصر

تبلغ قيمة الحد الأدني لفتح الحساب في بنك مصر ألف جنيه بنسبة عائد يصل إلى 6%، ونسبة الفائدة متغيرة ويتم صرف العائد شهريًا.

فتح حسابات توفير المعاش من البنك الزراعي

يمكن فتح حساب توفير في البنك الزراعي المصري بحد أدني ألف جنيه أيضًا وتصل نسبة الفائدة إلى 7% سنويا، ويتيح البنك إمكانية القرض بضمان حساب التوفير.

كيفية الحصول على المعاش الإضافي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 شروط للحصول على المعاش الإضافي، فمن شروط الاستفادة من نظام المعاش الإضافي لصالح المؤمن عليه والقانون، ويجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وأن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.