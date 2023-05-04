زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد إلى 10138 فدانا

ارتفعت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا، وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه يجري تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وشهد المحافظ اليوم الخميس، حصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

والتقى اللواء عادل الغضبان، بمزارعي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد خلال متابعته حصاد محصول القمح.

وأكد أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.