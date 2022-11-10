زيادة المرتبات.. جدول مواعيد صرف رواتب شهر نوفمبر 2022

حسمت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط موعد صرف زيادة المرتبات، مؤكدة أنه سوف يتم البدء في صرفها بداية من مستحقات شهر نوفمبر الجاري والتي سوف يتم البدء في صرفها بداية من يوم 24 من الشهر الحالي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات..

زيادة المرتبات.. مواعيد صرف شهر نوفمبر

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يومي الخميس والأحد 24و27 نوفمبر 2022 للعاملين وذلك في عدد 66 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

ويتم صرف مرتبات العاملين في الجهات الأخري الحكومية التي لم تصرف خلال اليومين السابقين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 28،29،30 نوفمبر 2022.

زيادة المرتبات.. منحة استثنائية لجميع العاملين في القطاع الحكومي

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق عن صرف منحة استثنائية لجميع العاملين في القطاع الحكومي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بقيمة 300 جنيه.

وأعلنت وزارة المالية مسبقًا مواعيد صرف مرتبات نوفمبر بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن زيادة المرتبات لمواجهة التضخم.

قرار زيادة المرتبات.. الحد الأدنى للأجور نوفمبر 2022

تبدأ وزارة المالية في صرف الحد الأدني للأجور الجديد بداية من شهر نوفمبر مع علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه تُصرف لجميع الدرجات المالية بداية من الدرجة السادسة لنبدء الراتب بعد الزيادة من 3 آلاف جنيه.

الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة يصل إلى 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.

الدرجة العالية يبدأ من 6600 جنيه مقابل 6300 قبل الزيادة.

رفع الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام ليبدأ من 5400 جنيه.

الدرجة الأولى يبدأ من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليكون 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

الدرجة الثالثة من 3740 جنيها بدلًا من 3420 جنيها.

الدرجة الرابعة يبدأ من 3480 جنيها مقابل 3180 جنيها قبل الزيادة.

الدرجة الخامسة ليبدأ من 3240 جنيها.

الدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه قبل الزيادة.

قرارات رئيس الوزراء الخاصة بزيادة المرتبات للعاملين في الحكومة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررًا برفع قيمة الحد الأدني للأجور بعلاوة مقطوعة بمبلغ 300 جنيه وليرتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريًا ويسري هذا القرار على باقي الدرجات المالية الأخري وفق قرار رئيس الوزراء.

وقال وزير المالية إن العلاوة الاستثنائية تتضمن علاوة ضد غلاء المعيشة، بمبلغ مالي مقطوع يبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية، ويتم الصرف بداية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويبلغ عددهم 4.6 مليون موظف.

وتتكلف زيادة المرتبات الجديدة سنويًا سنويًا 16.4 مليار جنيه، ويستفيد منها العاملون في وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة.

يم صرف المرتبات للوزارات التالية يوم الخميس 24 نوفمبر: الزراعة واستصلاح الأراضي- العدل- التنمية المحلية- التخطيط- التعليم العالي- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية- الكهرباء- الاستثمار والتعاون الدولي.

أسماء الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي تصرف مرتبات يوم الخميس 24 نوفمبر 2022

صرف المرتبات في مديريات الخدمات في المحافظات الخميس: دواوين عموم المحافظات- مديريات الزراعة- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري.

الهيئات الحكومية المستقلة يوم الخميس 24 نوفمبر: دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- رئاسة الجمهورية- الهيئة العامة للرقابة المالية- هيئة قضايا الدولة- الأزهر- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- اللجنة العليا للانتخابات- هيئة النيابة الإدارية- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية.

أسماء الوزارات والمصالح الحكومية التي تصرف المرتبات يوم الأحد 27 نوفمبر 2022

تصرف وزارات المرتبات الأحد الموافق 27 نوفمبر: البترول- الإسكان- التجارة والصناعة- الصحة- الاتصالات- قطاع الأعمال العام –الداخلية- الآثار- التموين- التضامن الاجتماعي- الإنتاج الحربي- الثقافة- الطيران المدني- البيئة- السياحة- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- النقل- الأوقاف- القوى العاملة- شؤون مجلس النواب.

مديريات خدمات المحافظات تصرف المرتبات الأحد:

مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الطرق والنقل- مديريات القوى العاملة- مديريات التموين والتجارة الداخلية– مديريات الشؤون الصحية.

الهيئات الحكومية المستقلة التي تصرف مرتبات الثلاثاء 27 نوفمبر: المجلس القومي لحقوق الإنسان- الجهاز المركزي للمحاسبات- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- مجلس النواب- المجلس الأعلى للصحافة- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.