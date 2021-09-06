زيادة المبيعات التعاقدية والتسليمات تدفع ربحية «سوديك» للنمو بواقع %201 النصف الأول من 2021

تواصل شركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك» أداءها الجيد منذ بداية عام 2021 بدعم من بدء تعافى القطاع العقارى فى السوق المحلية، وهدوء تأثيرات جائحة «كورونا» السلبية مقارنة بالعام الماضى، لتحقق صعودًا بأرباح النصف الأول من العام الجارى بواقع 201%.

إجمالى الإيرادات يصعد لـ1.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار فى الفترة المقابلة

وحققت «سوديك» خلال النصف الأول أرباحًا بقيمة 226 مليون جنيه، مقارنة مع 75 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وسجل إجمالى إيرادات النشاط حوالى 1.8 مليار مقابل 1.2 مليار خلال الفترة المناظرة.

أما على أساس الربع الثانى من 2021، فقد صعدت الأرباح وفقًا للقوائم المالية المُجمعة عن تلك الفترة بواقع %182، وسجلت 123.5 مليون جنيه، مقارنة مع 43.6 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغ إجمالى الإيرادات عن تلك الفترة أيضًا حوالى مليار جنيه الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 736 مليونا بالفترة المناظرة.

وأرجع محللون ماليون ببنوك محلية الأداء القوى لـ«سوديك» عن الفترات الأولى من العام الجارى لتحسن وضع المبيعات التعاقدية، إلى جانب نمو التسليمات للشركة سواء بفترة النصف عام أو خلال الربع الثانى من 2021.

وأصدرت 3 بنوك استثمار توصيات شرائية على سهم الشركة فى البورصة المصرية، وسط توقعات بتمكنها من استكمال الأداء الجيد حتى نهاية العام الجارى، بدافع من بدء حركة التعافى فى مبيعات القطاع ككل فى السوق المصرية.

تسليم 264 وحدة.. و3.7 مليار جنيه قيمة المبيعات التعاقدية

وأفصحت شركة «سوديك» عن أنها قامت بتسليم 264 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 256 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما وصل إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال حوالى 3.7 مليار جنيه، وتمثل حصيلة بيع 621 وحدة، بزيادة نسبتها %99 على الفترة المماثلة من 2020.

كما أشارت إلى أنه قد بلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الثانى فقط من العام الجارى، حوالى 1.9 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة بيع 288 وحدة، بزيادة قدرها %87 عن نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ حجم التسليمات حوالى 146 وحدة.

«نعيم»: نتائج الأعمال فاقت توقعاتنا.. و1.5 مليار حجم الإنفاق منذ يناير وحتى يونيو

بدايةً، قالت وحدة التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن نتائج أعمال «سوديك» المُحققة خلال النصف الأول من العام الجارى فاقت توقعاتها.

وأشارت إلى أن نتائج الأعمال القوية عن الفترة الأولى من العام الجارى، جاءت بدعم من زيادة عدد الوحدات التى تم تسليمها، إلى جانب نمو معدل المبيعات التعاقدية، إذ قامت الشركة بتسليم حوالى 264 وحدة بمشروعاتها، فيما سجلت المبيعات التعاقدية حوالى 3.7 مليار جنيه بزيادة %99 على أساس سنوى ساهمت من بينها الوحدات السكنية بواقع 3.6 مليار من إجمالى الوحدات المتعاقد عليها بفترة النصف عام، وذلك بمعدل زيادة %101 عن نفس الفترة من عام 2020.

وعلى صعيد الإنفاق، قالت «نعيم» إنه قد تراجع الإنفاق على الإنشاءات قليلًا ووصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بقيمة 1.6 مليار خلال النصف الأول من 2020.

ولفتت إلى أن التحصيل النقدى تحسن، فقد وصل إلى 2.47 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقارنة مع 1.85 مليار جنيه فى النصف الأول من 2020، كذلك انخفض معدل التأخر فى السداد إلى %10 خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بالنصف الأول من 2020 حيث وصلت قيمته إلى %13.

وأضافت أن صافى دين الشركة وصل إلى 497.7 مليون جنيه فى الربع الثانى من 2021، مقارنة بصافى دين 106.9 مليون فى 2020، بسبب زيادة ديون الشركة بشكل رئيسى نتيجة للزيادة فى الديون والتسهيلات البنكية، بالإضافة إلى انخفاض الرصيد النقدى.

واستمرت «نعيم» فى توصياتها بشراء سهم سوديك فى البورصة المصرية وحددت السعر المستهدف للسهم عند 21.52 جنيه.

أما على صعيد أداء الربع الثانى فقط من العام الجارى، فقالت بحوث «نعيم»، إن الشركة تمكنت ايضًا من تحقيق نتائج قوية بتلك الفترة بدعم من ذات الداوعم المتعلقة بزيادة معدل تسليم الوحدات فضلًا عن نمو المبيعات التعاقدية الجديدة.

وأشارت إلى أن إجمالى الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة %58.6 سنويًا و%20.5 بشكل ربع سنوى ليصل إلى مليار جنيه، موضحةً أنها تخطت بذلك تقديراتها البالغة 891 مليون جنيه.

وأضافت أن صافى الربح ارتفع ليصل إلى 123، مشيرةً إلى أنه جاء أعلى بقليل من تقديراتها البالغة 98 مليون جنيه، والذى نتج عن ارتفاع هامش الربح الإجمالى والإيرادات أكثر من المتوقع.

وقالت إن هامش الربح الإجمالى خلال الربع الثانى صعد ليصل إلى %36، بارتفاع 3.3 نقطة مئوية على أساس سنوى و2.7 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى – ليتخطى تقديراتها لهامش الربح التى حددتها بنسبة %33.

وأوضحت بحوث «نعيم» إن إجمالى المبيعات التعاقدية الجديدة ارتفعت بحوالى %87 خلال الربع الثانى من العام الجارى، على أساس سنوى و%3 على أساس ربع سنوى، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه وجاءت أعلى بقليل من توقعاتها البالغة 1.7 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن نمو المبيعات التعاقدية خلال الربع الثانى من العام جاء مدعومًا بشكل رئيسى بمبيعات مشروعات ويست كايرو بقيمة 993.2 مليون جنيه، وهو ما يُمثل %52 من إجمالى المبيعات التعاقدية ويقودها بشكل رئيسى المبيعات فى مشروعى «الكارميل» و«أستيتس».

وأكدت أن عدد الوحدات المبيعة سجل 178 وحدة، فيما بلغ معدل الإلغاء %10 خلال الربع الثانى من 2021، مقارنة بمعدل %8 فى الربع الأول من 2021، و%13 فى الربع الثانى من 2020.

وقالت إن الشركة قامت بتسليم حوالى 146 وحدة فى الربع الثانى من 2021 مقارنة بتسليم 156 وحدة فى الربع الثانى من 2020، و120 وحدة فى الربع الأول من 2021، مدعومة بتسليمات فى مشروعات «ويست كايرو» والتى وصلت إلى تسليم 91 وحدة تم تسليم %51.6 منها فى «أكتوبر بلازا»، بينما بلغ عدد الوحدات المُسلَمة فى «إيست كايرو» والساحل الشمالى 53 وحدة ووحدتين على التوالى.

«بلتون»:تبنى سياسة التسريع فى عمليات البناء دعم وضع الوحدات المُسلمة

قالت تقى الوزيرى، المحلل المالى للقطاع العقارى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن «سوديك» كانت قد تبنت مؤخرًا سياسة التسريع فى عمليات البناء وهو ما دعم توجه الشركة لزيادة معدل التسليمات لديها بالفترة الأولى من العام الجارى.

وأضافت أن الشركة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجارى من تحقيق قفزة فى صافى ربحيتها، موضحةً أنها جاءت مدعومة بنمو إيرادات النشاط وزيادة تسليمات الوحدات ومن ثم تحميلها على القوائم المالية للشركة.

وأشارت إلى أن المبيعات التعاقدية خلال النصف الأول من العام الجارى نمت بشكل كبير، موضحًا أن ذلك جاء بدعم من حالة التعافى فى الطلب على العقار منذ بداية العام مقارنة بالفترات السابقة خلال عام 2020 تحديدًا.

ولفتت إلى أن إطلاق الشركة لمشروعها الجديد فى الساحل الشمالى خلال الربع الثالث أو الرابع من العام، قد يسهم فى تحسن وضع المبيعات التعاقدية الجديدة حتى نهاية 2021، مرجحة أن تتمكن الشركة من استكمال ما بدأته من أداء متميز.

وأوضحت أن القطاع العقارى كان واحدًا من القطاعات التى تضررت بشكل كبير بتأثيرات الجائحة السلبية خلال العام الماضى وخاصة فى ظل حالة الضبابية التى سيطرت على الأسواق حينها، مشيرةً إلى أن حالة التحسن وخاصة فى الطلب على الوحدات بالمناطق الساحلية بدأت مع بداية العام الجارى.

وأكدت أن التحسن الواقع خلال العام الحالى مكّن بعض الشركات ومن بينها المقيدة فى البورصة المصرية من مضاعفة مبيعاتها بمعدل مرتين أو 3 مرات منذ بداية العام.

واستبعدت استفادة «سوديك» من مبادرات التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى، وخاصة أن الشركة تُركز على الإسكان الفاخر، موضحةً أن الاستفادة ستكون مرتبطة بتوسيع قاعدة المبادرات لتشمل شرائح أعلى، ولكنها أكدت بشكل عام أنها مفيدة لوضع القطاع ككل.

وأشارت إلى أن «سوديكس تمكنت خلال الفترة الأولى من العام الجارى من زيادة أسعار بيع المتر لديها بشكل طبيعى شأنها كبعض الشركات المقيدة، ومن بينها «أوراسكوم للتنمية مصر».

وفى سياق متصل، أوصت تقى الوزيرى بشراء السهم فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادلة للسهم عند 23 جنيها.

«فاروس»: الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتنا بواقع 8 مليارات جنيه

وقالت بحوث شركة «الأهلى فاروس، إن نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول أظهرت أنها تسير على النهج الصحيح لتحقيق مستهدفاتها لمبيعات العام الجارى ككل بواقع 8 مليارات جنيه.

وأضافت أن «سوديك» تتوقع أن تُحقق مبيعات بقيمة 8.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وهو ما يزيد على توقعات «فاروس» البالغة 8 مليارات جنيه فقط، وأصدرت توصيتها بشراء السهم فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادلة لهُ عند 18.51 جنيه.

وأشارت بحوث «فاروس» إلى أن معدل النمو فى المبيعات التعاقدية للشركة خلال الربع الثانى من العام الجارى، ساهم فى مبيعات الشركة التعاقدية عن النصف الأول من العام.

ولفتت إلى أن معدل إلغاء المبيعات خلال الربع الثانى من العام الجارى تراجع بواقع %3 ليصل %10 مقارنة مع %13 خلال الفترة ذاتها عن العام الماضى، فى حين قالت إن صافى التحصيلات النقدية بلغ فى الربع الثانى من العام 1.3 مليار جنيه، مقارنة بصافى التحصيل النقدى البالغ 868 مليونا فى الربع الثانى من 2020، و1.2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى.

وأوضحت أن معدل التأخر فى السداد فى النصف الأول من العام سجل 10٪ انخفاضاً من 13٪ فى الفترة المقابلة من عام 2020.

كما بلغ الإنفاق على التشييد فى الربع الثانى من العام حوالى 705 ملايين جنيه، مقارنة مع 630 مليونا فى الربع الثانى من عام 2020 و776 مليونا فى الربع الأول من 2021.

يُذكر أن القوائم المالية المجمعة لشركة «سوديك» عن النصف الأول من العام الجارى أظهرت زيادة فى تكلفة النشاط التى تحملتها الشركة، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنة مع 865 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما ارتفعت أيضًا مصروفات البيع والتسويق بالنصف الأول من العام لتصل إلى 156 مليون جنيه، مقارنة مع 117 مليونا بنفس الفترة من 2020، وأيضًا زادت المصرفات العمومية والإدارية وسجلت 236.4 مليون، مقارنة مع 202 مليون خلال العام الماضى.

وارتفع مجمل الربح ليُسجل 652 مليون جنيه خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجارى، مقارنة مع 399 مليونا بالفترة المناظرة من 2020.

وتُعد شركة «سوديك» واحدة من أكبر المطورين العقاريين فى السوق المحلية، وينقسم هيكل مليكتها بواقع %17.16 لـ«أكت فاينانشيال» للاستشارات ومجموعتها المتربطة، وبنحو %13.57 لشركة العليان السعودية الاستثماية المحدودة، وبنسبة %9.85 لصالح د- وليد سليمان عبد المحسن ومجموعته المرتبطة، إلى جانب مجموعة من المساهمات الأخرى، ونسبة للتداول الحر فى البورصة المصرية.