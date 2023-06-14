زيادة الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-6-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-6-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.6 جنيه إلى 6.5 جنيه والفلفل الألوان 12جنيها والفلفل الرومي 8 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبصل الأحمر 15 جنيها والكوسة 16 جنيها والجزر 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلى 60 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 إلى 16 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 32 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر المشمش 30 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها..

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وألمح التجار إلى أن البرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها.