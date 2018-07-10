زيادة العمالة والمعدات بمواقع فرع الأكاديمية البحرية بالعلمين الجديدة

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أعمال تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة العلمين الجديدة، تتم بمتابعة واهتمام شديدين، وهناك زيادة للمعدات والعم

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أعمال تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة العلمين الجديدة، تتم بمتابعة واهتمام شديدين، وهناك زيادة للمعدات والعمالة بالموقع، مشيرًا إلى أن فرع الأكاديمية يتم تنفيذه على مسطح حوالى ٦٢ فداناً، والأمر نفسه ينطبق على جامعة العلمين الأهلية، والمدينة التراثية.

وأوضح أنه جار الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال وتنفيذ القواعد المسلحة والأساسات، لإنشاء جامعة العلمين الأهلية على مسطح 126.50 فدان، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التعليم العالي، وتشمل كليات (القانون الدولي – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، كما يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 80%، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات والأعمال المساحية، ويجري الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال وتنفيذ القواعد المسلحة والأساسات، بجانب البدء فى أعمال تنفيذ الأساسات لمبانى (المسجد – الكنيسة – مجمع السينمات – City Hall) بمنطقة المدينة التراثية بمساحة 230 فدانا تقريباً، وتشتمل على (المكتبة – المتحف – City Hall – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا – الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).

كان مدبولي قد تفقد المشروعات التعليمية والترفيهية والخدمية المختلفة التى يجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، منذ أيام، يرافقه الدكتور خالد عبدالعغفار، وزير التعليم العالى، ومسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لأعمال تشكيل الجزر والبحيرات بالمدينة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب 60 %، والشركة المصرية للرى والصرف 45 %، وشركة الرى للأشغال العامة 59 %، وتم إسناد أعمال تنفيذ 5 حواجز أمواج (مرحلة أولى) من الجهة الشرقية لشركة المقاولون العرب، من إجمالى ١٣ حاجز أمواج، لحماية البواغيز والشواطئ، بأطوال حوالى 2.5 كم، بمدة تنفيذ 12 شهراً، لحماية حوالى ٨ كم طولى من الشواطئ، ولعدد ٤ بواغيز، وفتحات دخول مياه البحر للبحيرات بعرض ٦٠ مترا للفتحة الواحدة، بتكلفة تقديرية متوقعة 1.5 مليار جنيه.

وأشار المهندس أسامة عبدالغنى، إلى أنه تم إسناد أعمال تنفيذ 2 كوبرى أعلى البواغيز 1 & 2 من المنطقة الشاطئية، لشركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من أعمال الأعمدة والبلاطات وجسم كوبرى البوغاز رقم (1)، فى اتجاه واحد، بنسبة إنجاز 80 %، وتم الانتهاء من أعمال الجسات وتقديم تقرير التربة وتنفيذ 20 خازوقاً بكوبرى البوغاز رقم (2)، بنسبة إنجاز 7.26 %، ويجرى إسناد تنفيذ 2 كوبرى أحدهما بالمنطقة الشاطئية على طريق (C-15) والآخر أعلى تقاطع الطريق الساحلى الدولى الجديد مع السكة الحديد، بمدة تنفيذ 12 شهراً.

وقال: جار إسناد تنفيذ ٨٠ عمارة بمشروع “سكن مصر”، بمدينة العلمين الجديدة، حتي الآن لـ٣ شركات، وذلك من إجمالى 300 عمارة (أرضى + 5 أدوار متكررة – توفر 7 آلاف وحدة سكنية – الوحدة مكونة من 3 غرف + صالة + حمام + مطبخ – مسطح الوحدة حوالي 115 م2)، وتم تحديد منطقة لتنفيذها، ومن المقرر الانتهاء منها بعد عام من بدء التنفيذ، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ – بمسطح صافي 90 م2، والعمارة مكونة من أرضى + 5 أدوار متكررة)، ويتم حالياً الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

وأضاف: تم الانتهاء من تشطيب نحو 1 كم من جهة الشرق، من الممشي السياحي الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من تشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ المسار أمام المنطقة الترفيهية بطول ١٣٠٠ م.ط، وتم الانتهاء من تشطيب 2800 م.ط بالكامل من جهة الغرب، مزودة بمظلات خيمية، وتم زراعتها بالنخيل، ويجرى الانتهاء من أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، وتم تسوية وفرد رمال الشاطئ لمسافة ٤ كم لإعطاء أكبر قدر من رؤية البحر والاستمتاع بمنظره الخلاب، ويجرى الاستكمال لإجمالى الممشى بطول ٧ كم، وتم تجهيز وتسوية التبة أمام المنطقة الترفيهية وعمل ممشى بعرض ١٧ م أعلى التبة، ويجرى صب جسم الجراج الرئيسى، الذى يسع ٣٠٠٠ سيارة بالمنطقة الترفيهية، كما يتم تنفيذ الدور الأرضى فوق الجراج، والذى يحتوى على العديد من النوافير، والشلالات، وشاشات العرض، والمطاعم والكافيتريات، والأماكن الترفيهية، وفروع البنوك، وفندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمالى الغربى، كما يتم تنفيذ الحديقة المركزية، والتى تحتوى على أماكن ترفيهية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة.

وأوضح رئيس جهاز العلمين الجديدة أنه جار الانتهاء من تنفيذ كبارى المشاة أعلى بواغيز 3 & 4، من كمر الحديد بأشكال بانوراما بطول 80 م للكوبرى، ويجرى الانتهاء من تنفيذ مواقف الانتظار، وتجهيز الطبقات الأرضية لاستيعاب أحمال السيارات، بمنطقة الحديقة العامة (ضمن أعمال الممشى السياحى) بمساحة 50 فداناً، ويجرى عمل بحيرة صناعية، وإنشاء محطة تحلية آبار بطاقة ١٠٠٠ م٣/يوم، كما يتم تنفيذ أعمال التشطيبات، بمطعم التبة، ومن المقرر الافتتاح والتشغيل للجمهور خلال شهر يوليو الجارى.

وأوضح أنه تم إسناد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه الناقلة من الإسكندرية إلى مطروح (خطى 1000 مم، و700 مم)، فى المسافة المحصورة بين بوابة مارينا رقم ( ٧ ) وحتى المعظمة الألمانية عند الكم ١١٢، وبلغت نسبة الإنجاز 47 %، بإجمالى تكلفة متوقعة ٦٠ مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابتين الشرقية والغربية للمدينة، كما تم الانتهاء من زراعة وتشجير الجزيرة الوسطى للطريق الساحلى (الإسكندرية / مطروح) القائم، من الكم ١٠٧ وحتى الكم ١١٥ باستخدام الصبارات ونباتات الزينة، لإعطاء مظهر حضارى للطريق.

وبالنسبة لأعمال تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية، قال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: تم إسناد باقى مناطق المنطقة الشرقية بإجمالى مسطح 3300 فدان لشركة المقاولون العرب، حيث تم إسناد مناطق أرقام (2 & 3 & 4 & 5 & 6)، وبلغت نسبة الإنجاز 43.7%، وتم توريد 45 محول كهرباء لإمداد المنطقة بالكهرباء، وجار توسعة محطة كهرباء الحمراء بتكلفة تقديرية بلغت 90 مليون جنيه، وتوسعة محطة العلمين، بإجمالى تكلفة 76 مليون جنيه، لإمداد المنطقة الشاطئية، والمبانى الحكومية، بالطاقة الكهربائية المطلوبة وفي حدود 80 ميجاوات أمبير، وتم إسناد الأعمال إلى شركة نقل الكهرباء، وتم تكليف شركة كونكورد بتنفيذ باقي مراحل شبكات المنطقة الشاطئية (صرف – تغذية – ري – صرف مطر – كهرباء) لمناطق 7 & 8 & 9، بإجمالي مساحة 1600 فدان، بينما وصلت نسبة إنجاز مرافق المنطقة القبلية بمساحة 570 فداناً، إلى 48.5 %، ويجرى الانتهاء من تنفيذ طريق خدمة لمحطة التحلية شرق ميناء الحمراء.​