زيادة الطلب وارتفاع الأعلاف يرفع أسعار البيض لمستويات غير مسبوقة

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الارتفاعات غير المبررة فى أسعار البيض والتى وصلت بسعر الكرتونة لمستويات تقارب 75 جنيهًا فى بعض المناطق تعود لآليات العرض والطلب.

وكشف السيد فى تصريحات لـ«المال»: أن أسعار البيض مرتفعة حاليًّا فى المزرعة، حيث يقارب سعرها 64.5 جنيه للكرتونة، للبيض الأحمر، و61.5 جنيه للكرتونة للبيض الأبيض، ويصل للمستهلك فى المحال بأسعار متباينة تتراوح بين 69 و75 جنيهًا فى بعض المناطق.

وتضم كرتونة البيض «30 بيضة»، وبهذا يكون سعر البيضة الواحدة يتراوح بين 2.3 و2.5 جنيه، وهى أسعار مرتفعة تسجلها أسعار البيض خلال الفترة الحالية.

وتابع السيد: «السبب وراء زيادة أسعار البيض يعود لآليات العرض والطلب، فالطلب حاليًّا مرتفع، وبالتالى فالسعر فى ازدياد، وحينما يتراجع الطلب ستنخفض الأسعار، فالأمر يعود لآليات السوق الحر».

وبحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن إنتاج مصر من بيض المائدة يبلغ قرابة 13 مليار بيضة سنويًّا.

وفى حين تشهد أسعار البيض ارتفاعات غير مسبوقة، فإن أسعار الدواجن تستقر عند مستويات تقارب 33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتصل للمستهلك بزيادة بين 4-5 جنيهات عن سعر البيع فى المزرعة.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة، السبب وراء ارتفاع أسعار بيض المائدة، خاصة خلال الفترة الحالية للارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الأعلاف.

يذكر أن أسعار الأعلاف تتراوح حاليًّا بين 10.9 و11 ألف جنيه للطن، مقابل 9 آلاف جنيه سعر الطن بنهاية العام الماضى ومطلع العام الحالى.