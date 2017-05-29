زيادة الطلب فى رمضان ترفع أسعار الألبان والزبادى

الصاوى أحمد كشفت جولة قامت بها "المـال" على عدد من محال البقالة فى محافظة الجيزة، عن ارتفاع أسعار عبوات الألبان بقيمة 50 قرشا. ووفقا لتجار التجزئة قفز سعر عبوة اللبن بالشوكولاتة "مزارع دينا " لـ5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والرايب لـ5 جنيهات بدلا من 4.5. وأكد التجار أن سعر الرايب

الصاوى أحمد

كشفت جولة قامت بها “المـال” على عدد من محال البقالة فى محافظة الجيزة، عن ارتفاع أسعار عبوات الألبان بقيمة 50 قرشا.



ووفقا لتجار التجزئة قفز سعر عبوة اللبن بالشوكولاتة “مزارع دينا ” لـ5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والرايب لـ5 جنيهات بدلا من 4.5.



وأكد التجار أن سعر الرايب عبوة لتر قفز لـ12.5 جنيه بدلا من 12 وعلبة الحليب وارتفع سعر “زبادو جهينة ” لـ9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه وعلبة “زبادو لاكتيل ” لـ8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه.

وتتراوح أسعار اللبن المعلب فى المحال التجارية بين 15 جنيها و16.5 للتر حسب الصنف واسم الشركة.



وأوضح التجار أن أسباب الزيادة ترجع لارتفاعات الاسعار التى فرضها عليهم الوسطاء وتجار الجملة.



كما تباينت أسعار الألبان ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،التابع لمجلس الوزراء قبل يومين.



وسجل سعر كيلو اللبن المعبأ فى مرسى مطروح 13 جنيهًا، والجبن الرومي 80 جنيهًا، مقابل 85 بالفيوم، وكيلو الجبن الأبيض 35 جنيهًا بأسيوط، مقابل 42 بالقاهرة.

وبلغ سعر كيلو اللبن السائب 10 جنيهات بالقاهرة، مقابل 12 في أسوان، واللبن المعبأ كامل الدسم 13 جنيهًا في محافظة مطروح، مقابل 12 جنيهًا بالإسماعيلية، كما بلغ سعر كيلو جبن الشيدر 50 جنيهًا فى البحر الأحمر.