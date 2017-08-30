زيادة الطلب ترفع أسعار الخضروات قبل العيد

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، استمرارا لمعدلاتها المرتفعة خاصة مع زيادة الطلب في ظل دخول عيد الأضحى المبارك. واعتبر بعض تجار الخضروات في الجيزة أن هذه الفترة تعتبر موسم رواج لحركة المبيعات، وبالتالي هناك استمرار ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات وزيادة معدلات الإقبال خلال الفترة

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، استمرارا لمعدلاتها المرتفعة خاصة مع زيادة الطلب في ظل دخول عيد الأضحى المبارك.

واعتبر بعض تجار الخضروات في الجيزة أن هذه الفترة تعتبر موسم رواج لحركة المبيعات، وبالتالي هناك استمرار ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات وزيادة معدلات الإقبال خلال الفترة الحالية.

وأشار التجار إلي أن كيلو الطماطم سجل الأربعاء، ما بين 5 و6 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

ولفتوا إلي أن سعر البامية 15 جنيها، بينما تراوح سعر الليمون من 8 إلي 10 جنيهات للكيلو، والكوسة 10 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيها، والفلفل 5 جنيهات، والباذنجان 6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات.