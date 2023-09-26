زيادة الرحلات الوافدة لمطار الأقصر من مختلف دول العالم

شهد مطار الأقصر الدولي زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الأقصر والتي تعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصة خلال الموسم الشتوي.

يأتي ذلك استعداداً لانطلاق الموسم الشتوي الجديد وتنفيذا لرؤية الدولة من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح وفي ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تحقيق التكامل بين الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إيركايرو الذراع منخفض التكاليف وشركات الطيران الخاصة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.

تم إعادة تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مدينة لندن إلى مدينة الأقصر، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعياً حتى نهاية الموسم الشتوي الجديد ؛ بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا بخط سير (مدريد/ الأقصر) ، وتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا بخط سير (برشلونة / الأقصر).

وتسيير شركة إيركايرو رحلاتها من المدن الإسبانية إلى مدينة الأقصر بواقع رحلتين أسبوعيا إلى مدريد ورحلة واحدة أسبوعيًا من (مالجا – بلباو –فالنسيا – برشلونة ) إلى الأقصر ورحلة أسبوعيا من مدينتى (روما – ميلانو) بإيطاليا بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعيًا من (باريس إلى الأقصر).

كما شهد مطار الأقصر تشغيل أولى رحلات شركة النيل للطيران إلى العاصمة الإيطالية روما اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها من مدينتى ( ليون / نانت) الفرنسية إلى مدينة الأقصر إعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تشغيل أولى رحلات شركة نسمة للطيران القادمة من إسبانيا خلال نفس الشهر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي.

وفى هذا السياق وجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى جميع العاملين بالمطارات المصرية بوجه عام والعاملين بمطار الأقصر الدولي بوجه خاص بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذي يليق بمكانة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية.

وإزالة أي معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطارات مما يسهم في تحسين تجربة السفر عبر المطارات المصرية ، كما أشار وزير الطيران المدني إلى ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بمطار الأقصر الدولي من أجل الخروج بموسم شتوي ناجح والذي من المقرر أن يبدأ مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.