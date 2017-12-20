زيادة الخطة الاستثمارية للرصف بمطروح 35.2 مليون جنيه

معتز محمودصدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على دعم قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 35.2 مليون جنيه من التمويل الذاتي من صندوق الاسكان ليصل إجمالي الخطة لمليار و90 مليون جنيه حتي الآن، لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة نواحى المحافظة.وأكد محمد السي



معتز محمود

صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على دعم قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 35.2 مليون جنيه من التمويل الذاتي من صندوق الاسكان ليصل إجمالي الخطة لمليار و90 مليون جنيه حتي الآن، لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة نواحى المحافظة.

وأكد محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن محافظ مطروح وافق على دعم قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية لتلبية مطالب المواطنين بمبلغ 35.2 مليون جنيه من التمويل الذاتي من صندوق الاسكان، وذلك مع مخاطبة وزارة التخطيط لرفع سقف الخطة الاستثمارية 2017/2018 لرفع كفاءة ورصف عدد من الطرق.

وأضاف أن هذه الطرق تقع فى نطاق مدن الحمام ومرسي مطروح وبراني والنجيلة، بإجمالى 43 كم.

وأشار السيد إلى أن أجمالى اطوال الطرق التى سيتم رصفها فى مدينة مرسي مطروح تصل لنحو 14 كم بتكلفة 10.8 مليون جنيه،وبمدينة الحمام بأطوال 6 كم بتكلفة 4.7 مليون جنيه،و بمدينة براني بأطوال 21 كم بتكلفة 18 مليون جنيه، وبمدينة النجيلة بأطوال 2 كم بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن دعم الخطة الاستثمارية بمبلغ 35.2 مليون جنيه جاء تلبية لمطالب المواطنين الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بعدد من القري ومدن المحافظة، وذلك قبل انتهاء الربع الثاني من الخطة.