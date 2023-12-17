زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بداية من الشهر المقبل

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه اعتبارًا من أول يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 .

وفي سياق متصل، أشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف عوض أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها ، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني “أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري” تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها.