زيادة التكاليف تعرقل واردات السيارات الخليجية

❐ مستورد: أسعار التكلفة تتجاوز سعر بيع الوكيل للانسر وسيراتوالمال ـ خاصقال أحد مستوردى السيارات الخليجية، إن ارتفاع تكاليف الاستيراد دفع التجار للتوقف عن استقطاب طرازات خليجية، لعدم القدرة على التنافس فى السوق المحلية مع الوكلاء الرسميين، لا سيما الذين تمكنوا فى وقت سابق من استيراد كميات كبيرة ق

❐ مستورد: أسعار التكلفة تتجاوز سعر بيع الوكيل للانسر وسيراتو

المال ـ خاص

قال أحد مستوردى السيارات الخليجية، إن ارتفاع تكاليف الاستيراد دفع التجار للتوقف عن استقطاب طرازات خليجية، لعدم القدرة على التنافس فى السوق المحلية مع الوكلاء الرسميين، لا سيما الذين تمكنوا فى وقت سابق من استيراد كميات كبيرة قبل تعويم الجنيه.

وأوضح أن سعر التكلفة للسيارة كيا سيراتو الخليجى، يتجاوز أسعار الوكيل بـ 15 ألف جنيه، قبل احتساب الربحية، ويقدر سعر سيراتو لدى الوكيل الرسمى بين 290 و370 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سعر التكلفة لميتسوبيشى لانسر الخليجى يصل إلى مستوى 300 ألف جنيه، حين أن سعر البيع بالتوكيل للفئة الأعلى من السيارة اليابانية يقدر بـ 280 ألف جنيه؛ مشيرا إلى أن اعتماد الوكلاء على المخزون المتراكم لديهم من قبل التعويم ليقوموا بالبيع حاليا بأسعار تنافسية لا يستطيع التجار منافستها.

ولفت إلى أن تجمد واردات الخليجى بشكل كامل منذ التعويم، باستثناء عدد محدود من الشحنات التى تمكن بعض التجار من الإفراج عنها، التى تعاقد عليها قبل قرار التعويم، وأن أنشطة التجار تتركز حاليا على السيارتين كيا سبورتاج، وهيونداى توسان، لأنهما تتمتعان بالتخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

ولفت إلى أن الخصومات الجمركية تسهم فى الحد من تكاليف الاستيراد ومن ثم ضمان قدرة التجار على التنافسية فى السوق المحلية؛ مضيفا أن بعض التجار استوردوا قبل التعويم شحنات من مازدا، ونيسان سنترا، وكيا كارينز، لكنها محدودة، وبيعت وليست متوفرة حاليا فى المعارض.

وأوضح أن التجار لن يتمكنوا من استيراد السيارات الخليجية قبل نفاذ الكميات المستوردة من جانب الوكلاء قبل التعويم، ليقوموا بالاستيراد بأسعار الدولار الحالية، سواء لفتح الاعتمادات المستندية أو لسداد قيمة الرسوم الجمركية، ليضطروا بعد ذلك لرفع الأسعار، ومن ثم تتقارب أسعار التجار معهم ليتمكنوا من المنافسة.