زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل 31% خلال 2022

أفاد جهاز التعبئة والإحصاء، بأن هناك زيادة بنسبة 31% في التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022.

وبلغت قيمة إجمـالى الصادرات الـى دول حـوض النيل 1664 مليون دولار خلال 2022 مقابل 1550 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.4%، وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى: 1- السودان: بلغــت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 55.8% من إجمالي التكتل، يليها كينيا: بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4% من إجمالي التكتل، ثم أوغندا : بلغت قيمة الصادرات (108 ملايين دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالى التكتل.

وفي المركز الرابع أثيوبيا بلغت قيمة الصادرات (103 ملايين دولار) بنسبه 6.2% من إجمالى التكتل، يليها تنزانيا :بلغت قيمة الصادرات (70 مليون دولار) بنسبه 4.2% من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع، يليها أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع ثم سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9% من اجمالي أهم السلع.

بلغــت قيمــة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9%.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي: 1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الـــــواردات (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل، 2- السودان: بلغت قيمـــة الواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل، 3- كينيــا : بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل، 4- أوغندا :بلغت قيمة الواردات (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل، 5- أثيوبيا : بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع.2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع.3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من إجمالي أهم السلع .