زيادة الاستثمارات الجديدة 20.8 % خلال يناير

المال – خاص:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يناير الماضى، شهد زيادة فى إجمالى عدد الشركات بنسبة 9.3 % مقارنة بيناير 2017، و بلغت الشركات الجديدة التى تم تأسيسها، والشركات التى شهدت توسعات نحو 1780 شركة (1593 شركة تأسيس + 187شركة توسعات) مقارنة بنحو 1628 خلال يناير 2017.

و أشارت إلى أنه تمت زيادة الاستثمارات الجديدة بنسبة 20.8 % خلال يناير الماضى، لتبلغ 5.2 مليار جنيه، كما زادت رءووس الأموال المصدرة 62.3 % عن يناير 2017، لتبلغ 4.2 مليار جنيه، و رءوس الأموال المدفوعة للشركات التى تم تأسيسها خلال يناير الماضى عن يناير 2017 بنسبة 56.7 % لتبلغ 1.08 مليار جنيه، و رءوس الأموال المدفوعة للشركات التى شهدت توسعات بنسبة 13.8 % لتبلغ 4.1 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة – فى نشرتها الشهرية “يناير 2018” والتى نشرتها على موقعها الإلكترونى – أن الربع الأول من العام المالى الحالى (2017 – 2018 ) شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، لتصل إلى 78.1 مليار جنيه، كما شهد ارتفاعا فى الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة 53.1 % لتبلغ نحو 150 مليار جنيه، مقارنة بنحو 98 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

وبالنسبة للتوزيع القطاعى للشركات، تصدر قطاع الخدمات الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 55.8 % يليه قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها نحو 7 آلاف فرصة عمل.

و قالت الوزارة إن الموضوعات المعروضة على لجنة فض منازعات الاستثمار منذ الجلسة العشرين بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة الواحدة والثلاثون بتاريخ 16 يناير 2018 بلغت نحو 373 بقيمة تقديرية لها 13.2 مليار جنيه.

وبالنسبة لإجمالى تداول البورصة، بلغ خلال شهر يناير الماضى نحو 31.6 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين 70 % من إجمالى تعاملات السوق، و استحوذ الأجانب على 20.5 % والعرب على 9.5 %.

