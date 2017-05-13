زيادة الإقبال على شراء الخضراوات والفاكهة واستمرار تراجع أسعارها

تشهد أسعار الخضراوات تراجعا ملحوظا وسط إقبال جيد من المستهلكين على الشراء وفقا لتجار فى الجيزة.



وتوقع التجار استمرار طرح الخضراوات بأسعار جيدة ومنخفضة، لا سيما فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى إلى سرعة نضج المحاصيل الزراعية فى الحقول.

ووفقا للتجار سجل سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، البطاطس بين3.5 و4 جنيهات والخيار بـ4 جنيهات، والفلفل الرومي بـ6 جنيهات، والبلدى بـ 4 جنيهات والألوان بـ15 جنيهًا.



وأوضح التجار أن سعر الباذنجان البلدى بـ2.5 جنيه، والأبيض والعروس بـ4 جنيهات والملوخية يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 جنيهات، وورق العنب بـ12 جنيهًا.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 4 جنيهات والبصل الأصفر بـ2.5 جنيه حتى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ5جنيهات والبسلة بـ6 جنيهات، والجزر بـ2.5 جنيه، والثوم بـ15 جنيهًا، والليمون بين 16 و 20 جنيها.



وسجَّلت أسعار الفاكهة استقرارا أيضا وفقا لهؤلاء التجار أيضا كالتالى: “البرتقال البلدى 5 جنيهات، الفراولة 8 جنيهات، الرمان 10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخ 3 للكيلو والخوخ بين 5 و 7جنيهات والمشمش بشائر بـ20 جنيها والتفاح المستورد تراوح بين 15 إلى 25 جنيها.