زيادة الإقبال على السماد العضوى بعد ارتفاع أسعار الكيماوى

■ الغندور: تضيف 3 مليارات جنيه قيمة المخلفات المهدرة سنوياً ■ برغش: تقضى على السحابة السوداء وتحسن إنتاجية الفدانانتشرت فى الآونة الأخيرة معدلات الاعتماد على السماد العضوى «الكومبوست» على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية إلى 5700 جنيه للطن فى السوق ا

■ الغندور: تضيف 3 مليارات جنيه قيمة المخلفات المهدرة سنوياً

■ برغش: تقضى على السحابة السوداء وتحسن إنتاجية الفدان

انتشرت فى الآونة الأخيرة معدلات الاعتماد على السماد العضوى «الكومبوست» على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية إلى 5700 جنيه للطن فى السوق السوداء حاليًّا.

ويعتبر «الكومبوست» المكون الرئيسى لنمط «الزراعة الأورجانيك» التى لا تستخدم فيها مبيدات أو أسمدة كيماوية، لكنها تعتمد على الأسمدة العضوية فقط، وكذلك طرق المكافحة الحيوية من خلال الاعتماد على الأعداء الطبيعيين للآفات الزراعية وإكثارها فى الأرض.

ووفقًا لبعض المستثمرين والخبراء فى القطاع الزراعى، فإن استخدام وسيلة التسميد الطبيعية «الكومبوست» له العديد من المزايا فى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة %50، ويوفر هدر المخلفات الزراعية التى يتم استخدامها فى تصنيع «الكومبوست» بقيمة 3 مليارات جنيه سنويًّا، وكذلك الوقاية من التلوث البيئى والقضاء على الآفات الزراعية بشكل آمن.

فى البداية قال عادل الغندور، رئيس مجلس إدارة شركة «فنتك» الزراعية، إن المزارعين يهدرون نحو 58 مليون طن من المخلفات الزراعية، خصوصًا الأرز، عبر حرقها بما أسهم فى ظاهرة السحابة السوداء التى يعانى منها سكان العاصمة والمحافظات، ولا يتم تدوير إلا نحو 5 ملايين طن فقط من المخلفات سنويًّا وتُحول للسماد.

وتعتمد عملية تصنيع “الكومبوست” على دمج المخلفات الزراعية والحيوانية عبر وحدات إنتاجية تابعة فى أغلبها للقطاع الخاص فى بعض المحافظات ويتم تشكيلها على هيئة “بالتات”، ويتم إضافتها للأرض الزراعية قبل الحرث حيث تسهم فى القضاء على الآفات والديدان فى الأرض، وهى كذلك بديل للسماد الكيماوى أو يوفر على الأقل بنسبة %50 من تكلفة التسميد، حيث يحتاج الفدان لشيكارة واحدة فى تلك الحالة.

وأكد الغندور أن صناعة الأسمدة خاصة “الكومبوست” تعتبر الطريقة المثلى لاستغلال المخلفات الزراعية والحيوانية، وهى تختلف عن التسميد البلدى أو العادى، بل تتفوق عليه، ويمكن من خلال تطويرها تكنولوجيًّا إيجاد بديل عن الأسمدة الآزوتية المُصنّعة كيميائيًّا، والتى تكلف الدولة ملايين الدولارات سنويًّا.

وأوضح أن المصريين يهدرون سنويًّا آلاف الأطنان من المخلفات الزراعية والحيوانية، غافلين أنها ثروة قومية حقيقية لو استغلت بالشكل الأمثل، فطبقًا للدراسات التى أجريت بالمراكز البحثية بوزارة الزراعة، فإن قيمة محتويات المخلفات الزراعية من المكونات العضوية والمعدنية فيها، نجد أنها تعادل 3 مليارات جنيه.

وأكد محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء والعضو البرلمانى السابق، أن من المشكلات المزمنة التى تحدث بشكل موسمى فى سبتمبر، ظهور سحابة سوداء ناتجة عن حرق قش الأرز عقب عمليات الحصاد، مما يلوث البيئة ويضر الإنسان، ومن ثم فإن التوسع فى استخدام “الكومبوست” بديلًا للأسمدة الكيماوية يسهم فى القضاء عليها.

ويقول الدكتور ماهر أبو جبل، خبير الإدارة الزراعية وعضو لجنة التطوير بنقابة الزراعيين، إن التجارب العلمية أثبتت أن السماد البلدى التقليدى يمثل بيئة خصبة لنمو ديدان النيماتودا والحشائش الضارة، لذا فإن «الكومبوست» هو البديل الأمثل لاستخدام هذه الأصناف.

ويتطلب «الكومبوست» وجود مخلفات قش الأرز أو مواد نباتية، ويتم فرمها وجرشها لتصبح بطول (5 سم) ثم خلطها مع أى مخلفات حيوانية أو داجنية، ورش المياه لبدء عملية التخمر؛ لتحليل المواد النباتية.

وأكد أبو جبل أن المخلفات الزراعية تمثل حوالي 57 مليون طن سنويًّا مقسمة بين مخلفات نباتية ومخلفات حيوانية، والاستفادة تتحقق من تلك المخلفات عبر تحويلها لأسمدة عضوية مفيدة للتربة.

وتصل تكلفة التسميد بالكومبوست لـ2000 جنيه، لـ5 أطنان، فى مقابل أن سعر طن السماد الواحد، المدعم 3200 جنيه، وسعر الطن الحر 5700 جنيه.

وتعانى مصر ارتفاعات كبيرة بأسعار الأسمدة الكيماوية، ويتكبد المزارعون مشقة فى الحصول على حصصهم المدعمة، وتدهور إنتاجية المحاصيل بشكل مستمر نتيجة زيادة وتيرة الاعتماد على المبيدات والأسمدة التقليدية، كما تعتمد الزراعة الحالية على الأسمدة الكيماوية بواقع 9.6 مليون طن سنويًّا من إجمالى 15 مليون طن إنتاج المصانع بالكامل، ووفقًا لتقديرات تقريبية فإن مساحة الأراضى الزراعية «الأورجانيك» تبلغ 500 ألف فدان.