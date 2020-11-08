زيادة الأوفر برايس على سيارات «رينو كادجار» تصل إلى 13 ألف جنيه

ارتفعت أسعار سيارات “رينو كادجار” بشكل غير رسمي “أوفر برايس” عند التجار، بقيمة تتراوح بين 10 و13 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 374 حتى 437 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

و”الأوفر برايس” عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمى، يتم إقراره من جانب التجار على السيارات تحت وطأة التسليم الفورى دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

وتباع طرازات “رينو كادجار” بأسعار رسمية تتراوح بين 364 و424 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمى طراز «كادجار» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات “رينو كادجار” نحو 248 وحدة فى السوق المحلية خلال شهر سبتمبر الماضى.

وقال أحد موزعى سيارات رينو، إن السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار السيارات وانتشار ظاهرة “الأوفر برايس” يكمن فى نقص المعروض وضعف الكميات المطروحة من جانب الوكلاء المحليين داخل السوق المحلية.