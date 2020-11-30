زيادة «الأوفر برايس» على سيارات «تويوتا فورتشنر» تصل إلى 60 ألف جنيه

تباع للمستهلك من 800 حتى 960 ألف جنيه

كشف أحد موزعي السيارات، عن زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “تويوتا فورتشنر” إلى 60 ألف جنيه من جانب الموزعين والتجار، لتباع للمستهلك من 800 حى 960 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي على السعر الرسمي يتم إقرارة من جانب الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

وتباع طرازات «تويوتا فورتشتر» بأسعار رسمية تتراوح بين 740 و900 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أرجع الموزع ارتفاع قيمة “الأوفر برايس” على سيارات “تويوتا فورتشنر” إلى تراجع إجمالى الكميات والحصص الموردة من جانب وكليها المحلي “تويوتا إيجيبت”، موضحا أن حجم المعروض من طرازات “فورتشنر” لا يتناسب مع حجم الطلب الفعلي خلال الفترة الحالية.

وأكد أن انتهاء ظاهرة “الاوفر برايس” والزيادات التى تفرضها الموزعين والتجار على السيارات مرهونة بتوافر كميات كبيرة من الطرازات والفئات المطروحة داخل السوق، بجانب تشديد الرقابة من جانب الوكلاء على آليات التسعير مع فرض غرامات وعقوبات على المتعنتين فى تطبيق السياسات التسعيرية الرسمية.

بحسب التقارير المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، استحوذت “تويوتا فورتشنر” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة “SUV-D”، بنسبة بلغت 51.4% بإجمالى بيع 716 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.