زيادة الأقساط المباشرة للمهندس للتأمين وتراجع الإعادة الوارد وفائض النشاط يفقد 16.2% (جراف)

في أول تسع شهور من العام المالي الجاري

تمكنت شركة المهندس للتأمين، من زيادة حصيلة أقساطها المباشرة في الشهور التسع الأولي من العام المالي الجاري 2020/2021 – في الفترة من أول يوليو 2020 حتي نهاية مارس 2021- لتصل الي 431 مليون جنيه، مقابل 398.2 مليون جنيه تقريبًا ، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2019/2020 ، بزيادة تصل الي 32.8 مليون جنيه، وبنسبة نمو 8.2%.

17.6 % نسبة التراجع في أقساط الإعادة الوارد

في المقابل ، تراجع إجمالي أقساط إعادة التأمين الوارد، ليلامس 3 ملايين جنيه تقريبًا، مقابل 3.6 مليون جنيه، خلال التسع شهور الأولي من العام المالي الحالي والماضي علي التوالي، بإنخفاض نسبته 17.6%.

من ناحية أخري، كشفت قائمة الإيرادات والمصروفات بشركة المهندس للتأمين– حصلت المال علي نسخة منها- عن تراجع فائض النشاط التأميني– فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- بنسبة 16.2% في الشهور التسع الأولي من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

12.3 مليون جنيه قيمة التراجع في فائض النشاط التأميني

وبلغت قيمة الإنخفاض في فائض النشاط التأميني بشركة المهندس للتأمين ، 12.3 مليون جنيه تقريبًا، لتنخفض إلي 63 مليون جنيه، مقابل 75.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، فيما تراجع صافي الربح قبل البنود غير العادية، لتصل الي 83.9 مليون جنيه تقريبًا ، في أول تسع شهور من العام المالي الحالي، مقابل 110.8 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بإنخفاض نسبته 24.3%.

في سياق متصل، تراجع صافي الربح إلي فائض النشاط، بنسبة 9.6%، ليصل الي 133.6% في الشهور التسع الأولي من العام المالي الحالي، مقابل 147.25% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

4.3 % نسبة النمو في إجمالي الأصول

وشهد مؤشر إجمالي الأصول، بشركة المهندس للتأمين، نموًا بنسبة 4.3% في الشهور التسع الأولي من العام المالي الحالي، ليصل الي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.05 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

14.6 % نسبة التراجع في إحتياطيات المهندس للتأمين

وتراجعت الإحتياطيات بشركة المهندس للتأمين، بنسبة 14.6% لتصل الي 68.6 مليون جنيه، مقابل 80.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، فيما شهدت الأرباح المرحلة قفزة بنسبة 349.2% لتصل الي 49.2 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 11 مليون جنيه تقريبًا، خلال الشهور التسع الأولي من العام المالي الحالي والماضي علي التوالي.

الجراف التالي، يوضح أبرز مؤشرات المهندس للتأمين، خلال أول تسعة شهور من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.

الجراف التالي، يوضح نسب النمو والتراجع في مؤشرات المهندس للتأمين، خلال أول تسعة شهور من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.