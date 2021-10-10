زيادة الأعلاف ونقص المعروض وتراجع الاستيراد وراء ارتفاع أسعار اللحوم البلدية

شهدت أسعار اللحوم القائمة والمذبوحة ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسواق، إذ سجلت الزيادة 10 جنيهات فى سعر كيلوالقائم قبل ساعات نتيجة الصعوبات التى تقف أمام الاستيراد من المناشئ الأكبر فى البرازيل والهند، بعد قرارات وزارة الزراعة بوقف استيراد اللحوم من بعض الولايات المصابة بالأمراض الوبائية الأسبوع الماضى.

وأكد عدد من المتعاملين فى السوق ارتفاع أسعار اللحوم الحية البلدية (القائم ) بقيمة 10 جنيهات قبل ساعات لتصل إلى 65 جنيها، و اللحوم المجمدة المستوردة فى المحلات ارتفعت بقيمة 5 جنيهات فى الأسواق لتسجل 75 جنيهًا للكيلو (تجزئة).

رئيس رابطة منتجى البحيرة: غلاء كبير فى البقرى «القائم».. وأتوقع تدخل الدولة لسد الفجوة

وقال أحمد الكومى، رئيس رابطة منتجى الثروة الحيوانية بالبحيرة، إن أسعار اللحوم الحية “القائم” ارتفعت نتيجة اقتراب موسم الشتاء، وارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع سعر المستورد مع ظهور الأوبئة فى دول العالم المصدرة للحوم.

وأضاف الكومى أن هناك ارتفاعًا فى أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة (فى المزرعة) وسجل الكيلو 130 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا قبل أسبوع، مشيرًا إلى أن كيلو لحم الجاموسى الحى ارتفع من 45 إلى 55 جنيهًا (قائم) خلال أيام قليلة بنسبة %22.2 وارتفع سعر اللحم البقرى الحى “القائم” من 55 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 65 جنيهًا حاليًا بنسبة %18.1.

وأكد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق إلى 160 جنيهًا للأنواع المتوسطة حاليًا، متوقعًا أن تتدخل الدولة بإحداث التوازن المطلوب واستيراد الكميات المناسبة لسد الفجوة الكبيرة ما بين إنتاج اللحوم واستهلاكها فى حال صعود الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار اللحوم الحية هو تراجع استيراد اللحوم من الخارج، فى ظل ارتباك عمليات استيراد وتصدير اللحوم فى معظم دول العالم جراء ظهور بعض الأمراض الوبائية الخطيرة.

وأكد نقيب الفلاحين أن مصر تحظر استيراد أية لحوم من أى دولة تظهر فيها أمراض حيوانية خطيرة، قبل التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية كإجراء احترازى لعدم دخول هذه الأمراض لمصر.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف التربية والتسمين على المربين حاليًا، فعلى سبيل المثال بلغ طن العلف 8500 جنيه، وأيضًا دخول فصل الشتاء ساهم فى ارتفاع أسعار اللحم القائم، وزيادة أسعار الدواجن الحية إلى 30 جنيهًا، والسمك إلى 25 جنيهًا للبلطى، بينما ارتفع سعر الدواجن البلدى إلى 45 جنيها للكيلو.

هيئة الخدمات البيطرية: مصر لا تستورد ماشية مصابة

وقال عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه تم حظر استيراد اللحوم من ولاية كيرالا الهندية بعد ظهور فيروس نيباه الخطير، رغم أنه لن يتم الاستيراد منها فى السابق.

وأوضح محمود أن الاستيراد من البرازيل يقتصر على المواشى صغيرة السن التى لا تتجاوز 8 شهور، وذلك فى الفترة الأخيرة بعد ظهور مرض جنون البقر بها الذى يصيب الأبقار كبيرة السن، والتى تفوق الـ 8 أعوام.

نقيب الفلاحين: انفلات التكلفة أبرز العناصر المؤثرة فى الوضع الراهن

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأعلاف فى الفترة الأخيرة وتقلص الزراعات العلفية أجبر الكثير من صغار المربين على الخروج من السوق، بسبب زيادة تكاليف التربية، والخوف من الخسائر، مما قلل المعروض من اللحوم الحية فى الأسواق، وساهم فى ارتفاع أسعارها.

وأكد فرج أن أيام الشتاء المقبل ستشهد ارتفاعًا فى أسعار اللحوم بسبب العجز الكبير فى اللحوم بمصر، والذى يصل إلى أكثر من %40 فى ظل الزيادة السكانية، وزيادة الطلب على اللحوم فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى ارتباك عمليات استيراد اللحوم من البرازيل والهند فى ظل انتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على استهلاك اللحوم فى شهر رمضان المبارك من كل عام وأيام الأعياد والمناسبات العامة.

يُذكر أن السوقين البرازيلية والهندية تستحوذان على تلبية أكثر %60 من وارداتها من اللحوم سنويًّا، كما تستهلك مصر سنويا نحو 900 ألف طن من اللحوم، منها 470 ألف طن لحوم منتجة محليًا، و430 ألف طن مستوردة.

ومن جانبه، أكد عمرو محمد، مستورد لحوم، أن الأسعار حاليًا غير مستقرة على مستوى السوق العالمية للحوم، خاصة بعد إعلان دول كثيرة وقف الاستيراد من البرازيل مثل مصر، وأبرزهم الصبن والسعودية، مضيفا أن السوق الهندية تستحوذ على واردات اللحوم الجاموسى المبردة والمجمدة والكبدة وغيرها، وإذا امتد الوقف إلى السوق الهندية سيصعب ذلك الوضع بالنسبة لمصر، خاصة أنه لا بديل آخر فى الاستيراد، وإذا توفر ستكون الأسعار مرتفعة جدًّا لن يتحملها المستهلك المصرى.

وأوضح محمد أن الأسعار العالمية للحوم من البرازيل والهند معرضة للارتفاع أكثر مع استمرار الأحداث القائمة وكورونا، لكن الأمر ليس فى الأسعار بقدر النتائج السلبية التى ستطال السوق المحلية، بسبب نقص المعروض، وارتفاع الأسعار محليا، وصعود اللحم البلدى.

والجدير بالذكر، أن أسعار اللحوم البرازيلية بين 4800-4700 دولار فى الطن، وترتفع فى بعض الأصناف إلى 5300 دولار، فى حين تتراوح أسعار اللحوم الهندية بين 3200-3000 دولار فى الطن.

كما ارتفعت أسعار المنتجات البرازيلية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الأسبوع الجارى بنحو 7 جنيهات فى الكيلو، لتقترب من 80 جنيها فى الكيلو فى بعض المناطق، وقد تنخفض فى مناطق أخرى بقيمة 2-3 جنيهات فى الكيلو.