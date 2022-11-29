زيادة الأسعار تدعم «دايس» للتحول إلى الربحية خلال 9 أشهر

دعمت زيادات الأسعار التى أجرتها شركة دايس للملابس الجاهزة، حصيلتها البيعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى ماساعدها فى التحول إلى الربحية.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لـ”دايس” تحولها للربحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بصافى 81 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة 16 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال جمال جورج، مدير علاقات المستثمرين فى دايس لـ”المال” إن زيادة المبيعات، الناتجة عن زيادة أسعار البيع أهلت الشركة للتحول إلى الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وإنه لا يوجد أى حدث استثنائى بخلاف ذلك.

ولفت جورج إلى أن دايس لجأت إلى زيادة أسعار منتجاتها لمواجهة ارتفاعات التكاليف، والمواد الخام، مؤكدا الزيادات السعرية التى تم إقرارها كانت محدودة للغاية.

وسجلت مبيعات دايس خلال الفترة المذكورة 1.35 مليار جنيه، مقارنة بـ 986 مليون جنيه الفترة المثيلة من العام الماضى، وفقا للقوائم المالية المستقلة للشركة.

وساهم بالحصة الأكبر فى مبيعات دايس خلال أول 9 أشهر من العام الحالى المبيعات التصديرية، والتى سجلت 933.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 637.6 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى، تلاها مباشرة مبيعات التجزئية بقيمة 338 مليون جنيه، مقارنة بـ 280 مليون جنيه الفترة المماثلة، ثم المبيعات المحلية بقيمة 77 مليون جنيه، مقارنة بـ 48.7 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وكانت دايس تحولت فى نتائجها المستقلة للربحية خلال النصف الأول من العام الجارى لتحقق 33.51 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 13.61 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائجها المالية المجمعة تضاعفت أرباح الشركة 6 مرات بالنصف الأول من العام الحالى بصافى 45.29 مليون جنيه، مقابل 5.89 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 903.66 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 666.26 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام الماضي.

ودايس تأسست عام 1997، وتم إدراجها بالبورصة المصرية عام 2018، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد ومؤسسات، يستحوذ على النسبة الأكبر فيه ناجى سمير توما بنسبة %21.147، ثم ماجد سمير توما بنسبة %8.70، وبيت التأمين المصرى السعودى بنسبة %6.16.