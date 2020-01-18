زيادة اعتمادات وزارة التعليم 33.3% في موازنة العام المالي المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض الخطة الاستثمارية المقترحة بشأن وزارة التعليم في العام المالي 2020/ 2021 ، وتم خلاله إعلان أن مقترح الاعتمادات الاستثمارية للوزارة من الخزانة العامة للعام المالي 2020/ 2021 يتضمن زيادة 33.3%.

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وحضر أيضا الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط .

بالإضافة إلى إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.

وتم استعراض خطة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم المقترحة عن العام المالي 2020/ 2021 .

وتم مناقشة بنود صرف الاعتمادات بما يتسق وبرنامج الحكومة الذي يهدف لتطوير التعليم وإتاحته للجميع دون تمييز.

وفي بداية اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية .

وقال إنه من أجل ذلك تم زيادة الاعتمادات المتوافرة للوزارة، وزيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إن مقترح الاعتمادات الاستثمارية للوزارة من الخزانة العامة للعام المالي 2020/ 2021 ، الذى تم عرضه خلال الاجتماع، يتضمن زيادة قدرها 33.3%.

مخصصات وزارة التعليم ستوزع على البرامج الفرعية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة

ولفت إلى أن المخصصات سيتم توزيعها على البرامج الفرعية والتي تأتي ضمن برنامج الحكومة والمتمثلة لتطوير منظومة التعليم.

بجانب إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني.

فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار.

الاعتمادات تضم استثمارات الديوان العام

وقال إن الاعتمادات الاستثمارية للعام المالي المقبل بشأن وزارة التعليم تضم استثمارات الديوان العام .

وسوف تخصص لأغراض تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، وتطوير العملية التعليمية.

وسوف يذهب جزء من المخصصات إلى مدارس المصرية اليابانية حيث تم تقديم بعض نماذج التعليم اليابانى فى مراحل التعليم الأساسي .

بالإضافة إلى تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة والإدارات التعليمية.

وتطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية في 6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتفوقين STEM.

نصيب هيئة الأبنية التعليمية

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سيكون لهيئة الأبنية التعليمة نصيب كبير من الاعتمادات المقترحة لعام 2020/ 2021 .

وسوف تٌخصص لبناء المدارس فى المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً .

وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، واستيعاب الزيادة السنوية.

وفي هذا السياق تضمن المقترح تنفيذ عدد 2555 مشروعاً بإجمالي 39064 فصلاً وبتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه.

بالإضافة إلى التطوير ورفع كفاءة المدارس (1.55 مليار جنيه).

وبالنسبة للاعتمادات المخصصة لمديريات التربية والتعليم في المحافظات .

يشار إلى أنه سيتم إنفاقها على تطوير منظومة التعليم العام، وتطوير منظومة التعليم الفنى .

وقال المتحدث الرسمي إن الخطة المقترحة تتضمن تخصيص أجزاء من هذه الاعتمادات لباقي الهيئات الخدمية التابعة إلى وزارة التعليم .

وتشمل تلك الهيئات المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

وأيضا الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

والمركز الإقليمى لتعليم الكبار، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج.

وتمت الإشارة في الاجتماع إلى عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية .

بالإضافة إلى مبادرات حل مشكل كثافة الفصول .

وتشمل المبادرات، مبادرات للدروس الإلكترونية، وكتاب تربية دينية مشترك .

رئيس الوزراء يكلف بالاهتمام بتخفيض الكثافات بالفصول وتطوير المدارس

وتشمل أيضا مبادرات لبدء إتاحة الشاشات الإلكترونية فى المرحلة الإعدادية، والاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل مدارس المجوهرات.

وإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.

بجانب إقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصرى بجودة مرتفعة .

وكلّف رئيس الوزراء بالاهتمام بتخفيض الكثافات بالفصول، وتطوير المدارس القائمة والاهتمام بتأثيثها.