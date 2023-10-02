زيادة استثمارات الشركات في الشبكات بالمملكة المتحدة يرفع فواتير المياه 35%

من المتوقع أن تؤدي زيادة استثمارات الشركات في الشبكات في المملكة المتحدة إلى صعود فواتير المياه للمنازل بنسبة 35% بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب وكالة بلومبرج.

تخطط الشركات لاستثمار 96 مليار جنيه إسترليني (117 مليار دولار) في السنوات الخمس حتى عام 2030 لتنفيذ سلسلة من المشاريع، وتسعى للحصول على إذن من هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا “Ofwat” لزيادة فواتير المياه للمنازل.

تشمل الخطط عشرة مستودعات جديدة (لم يحدث أي تطوير جديد في بريطانيا منذ عام 1991).

زيادة استثمارات الشركات في الشبكات

تريد شركات المياه مضاعفة الاستثمار ثلاث مرات للحد من تسرب مياه الصرف الصحي، وخفض التسرب بأكثر من الربع بحلول عام 2030، حسب بيان أصدرته الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه.

يتعين على جميع شركات المياه في المملكة المتحدة تقديم خطط الإنفاق إلى هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا اليوم الإثنين. ستقوم الهيئة التنظيمية بفحص المقترحات للتأكد من أنها تقدم قيمة مقابل المال ويتم تمويلها بشكل مناسب.

قالت “Ofwat” للشركات إنه لن يُسمح لها باستخدام أموال دافعي قيمة الفواتير لإصلاح أخطاء الماضي. يُرتقب أن توافق الهيئة على الخطط النهائية في ديسمبر 2024 مع دخول التغييرات على قيمة الفواتير حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2025.

قالت الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في بريطانيا إن برنامج الاستثمار سيضاعف المستويات الحالية تقريباً وسيكون الأكبر على الإطلاق. دخلت صناعة مرافق المياه في أزمة العام الجاري، مع تزامن الدعوات المتزايدة من جانب عموم الأفراد والسياسيين لتنظيف المجاري المائية في المملكة المتحدة مع ارتفاع الديون لدى بعض أكبر الشركات، بما في ذلك “تيمز ووتر” و”ساوثرن ووتر”.

أمن إمدادات المياه

قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في بريطانيا: “رغم أن زيادة قيمة الفواتير غير مرحب بها أبداً، فإن هذا الاستثمار في البنية التحتية لبلدنا ضروري لضمان أمن إمدادات المياه”.

رفع الفواتير لن يكون سهلاً بالنسبة للمستهلكين الذين يواجهون أزمة تكلفة معيشة ويشعرون بالإحباط بسبب نقص الاستثمار على مدى عقود. لكن البحث عن تمويل عبر إصدار الأسهم أمر صعب أيضاً.

في حين وافق مستثمرو شركة” تيمز” على تقديم 750 مليون جنيه إسترليني خلال يوليو للمساعدة في تجنب استحواذ الحكومة عليها مؤقتاً، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من الأموال.

قالت شركة “سيفيرن ترينت” في 29 سبتمبر إنها بحاجة إلى جمع مليار جنيه إسترليني من طرح الأسهم للمساعدة في تمويل النفقات البالغة 12.9 مليار جنيه إسترليني.

ارتفاع متوسط الفواتير

سيرتفع متوسط فاتورة المياه السنوية إلى 575 جنيهاً إسترلينياً خلال السنة المالية 2029/2030، من 425 جنيهاً إسترلينياً حالياً، حسب متحدث باسم الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه.

ستعمل شركات المياه على مضاعفة عدد المنازل المؤهلة للحصول على الدعم المالي على فواتيرها، بحسب البيان.

تم تصنيف شركتي “تيمز” و”ساوثرن” الأسبوع الماضي على أنهما الأسوأ من حيث الأداء في المجال من جانب “Ofwat”، التي فرضت عقوبات على كليهما بسبب الفشل في تحقيق أهداف تقديم الخدمة.

حثت وزيرة البيئة تيريز كوفي “Ofwat” على دراسة الخطط بعناية للتأكد من أن العملاء لا يدفعون ثمن الأداء الضعيف.