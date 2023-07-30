زيادة إقبال مصنعي الأيس كريم على اللبن الجاموسي يدفع أسعاره للارتفاع

أكد أعضاء بمجلس إدارة لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن هناك زيادات ملحوظه في أسعار الألبان الجاموسي وبشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين فقط ، شهدت زيادة سعر فنطاس اللبن الجاموسي بنحو 250 جنيه ، فى ظل حرص بعض الأنشطة على توفير المنتج له حتى يستطيع الأنتاج دون الأهتمام بالسعر .

أكد علي إبراهيم منتصر عضو مجلس إدارة لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، رئيس مجلس إدارة مصنع الأصدقاء أن هناك زياده ملحوظة في أسعار الألبان الجاموسي وبشكل كبير ، لافتاً إلى أن سعر فنطاس اللبن الجاموسي شهد زيادة بنحو 250 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين فقط .

وأرجع منتصر هذه الزيادات السعرية إلى أن الأمر اصبح يتحول إلى شبه مزايدات من بعض الجهات لتوفير الاحتياجاتها لبعض القطاعات التي تستخدم اللبن الجاموسي وفي مقدماتها الايس كريم منتجى الايس كريم ، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تنعكس على السعر .

وأوضح أن سعر الفنطاس زنة 50 كيلو جرام من اللبن الجاموسي كان يباع بنحو 1100 جنيه قبل اسبوعين ، لافتاً إلى أنه حالياً يتداول بأسعار تبلغ نحو 1350 جنيه للفنطاس وذلك بزياده تقدر 250 جنيه .

ولفت عضو مجلس إدارة لجنه منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن البعض أصبح يتمنى في ظل هذه الزيادات الكبيرة أن يستقر السعر عند هذه المستويات ولا يشهد زيادات آخري .

وأشار إلى نشاط منتجي الأيس كريم نتيجة ارتفاع هامش ربح هذا القطاع فهو لا يهتم كثيرا بسعر اللبن الجاموسي بقدر اهتمامه بتوفير المنتج له حتى يستطيع الإنتاج

وكمل لفت منتصر إلى أنه خلال عيد الاضحى المبارك الماضى تم ذبح الكثير من الجاموس الأمر الذي انعكس على الثروه الحيوانيه بالتاكيد .