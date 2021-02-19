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زيادة إجمالي أقساط مصر للتأمين وفيروس التراجع يصيب الصافي (جراف)

في نهاية العام المالي 2019/2020
ماهر أبو الفضل 1:14 ص, السبت, 20 فبراير 21 1:14 ص, السبت, 20 فبراير 21

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كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للتأمين– إحدي الشركات التابعة لمجموعة القابضة للتأمين الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام– للعام المالي 2019/2020 ، المنتهي في يونيو الماضي، عن زيادة إجمالي الأقساط بنسبة 3.9% ، مقارنة بالعام المالي السابق 2018/2019 ، فيما تراجع صافي الأقساط بنسبة 18.7% خلال عامي المقارنة.

ويُفصد بإجمالي القسط، هي الأموال التي يتم الإتفاق علي تحصيلها من العملاء بالسوق المحلية، بالإضافة الي الأموال التي يتم الإتفاق علي تحصيلها من إعادة التأمين الواردة سواء من السوق المحلية أو الخارجية، أو بمعني أخر ، فإن إجمالي الأقساط تتضمن الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين.

أما صافي القسط، فالمقصود به ، القسط الأساسي دون مصاريف إضافية، اي المبلغ الكافي المقابل للخطر الذي يتم تغطيته ، وتتوقف قيمته- أي القسط الصافي- علي درجة إحتمال وقوع الخطر ومدي جسامة ما يقع من خسارة، ويكون القسط هنا معادلًا لقيمة الخطر، أي أن المؤِمّن – أو شركة التأمين- لا يحقق ربحًا ولايتحمل خسارة.

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9.3 مليار جنيه إجمالي أقساط مصر للتأمين و 4.7 مليارًا صاف

ووفقًا للمؤشرات المالية لشركة مصر للتأمين– حصلت المال علي نسخة منها- بلغ إجمالي الأقساط المحقق في العام المالي 2019/2020 ، ما يتجاوز 9.3 مليار جنيه، مقابل 9 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق، فيما بلغ صافي الأقساط 4.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال عامي المقارنة.

في سياق مصتل، إرتفع صافي ربح مصر للتأمين ، في العام المالي الماضي، بنسبة 1%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل الي 2.234 مليار جنيه، مقابل 2.213 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة.

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4.7 % نسبة التراجع في صافي الاستثمارات

من ناحية أخري، شهد مؤشر صافي الاستثمارات ، بشركة مصر للتأمين ، تراجعًا بنسبة 4.7% في نهاية يونيو 2020 ، مقارنة بيونيو 2019، ليصل إلي 28.346 مليار جنيه، مقابل 29.749 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة ، وتراجع صافي الدخل من الاستثمار ، بنسبة 13.3% ليصل الي 2.142 مليار جنيه، مقابل 2.470 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة.

إجمالي الأصول ينخفض بنسبة 2.1%

في السياق ذاته، إنخفض إجمالي اصول مصر للتأمين، بتسبة 2.1% في يونيو 2020 ، مقارنة بيونيو 2019 ، لتصل إلي 32.840 مليار جنيه، مقابل 33.530 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، فيما شهد مؤشر حقوق المساهمين، تراجعًا بنسبة 11.7% ليصل الي 14.387 مليار جنيه، مقابل 16.285 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، أما حقوق حملة الوثائق، فشهدت زيادة بنسبة 1.4% بنهاية يونيو 2020 ، لتصل الي 13.159 مليار جنيه، مقابل 12.983 مليار جنيه في يونيو 2019.

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الجراف التالي، يوضح أبرز المؤشرات المالية لشركة مصر للتأمين، عن المركز المالي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 ، مقارنة بـ 2019.

الجراف التالي ، يوضح نسب النمو والتراجع في مؤشرات مصر للتأمين ، عن المركز المالي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 ، مقارنة بـ 2019.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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