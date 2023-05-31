زيادة أعداد جماهير الأهلي والوداد المغربي بعد التنسيق بين «الرياضة» و«الداخلية»

اتفق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة في التاسعة مساء الأحد المقبل.

واتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

في سياق متصل، أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

وكانت شركة تذكرتي، قد طرحت التذاكر الخاصة بمباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وطرحت الشركة 20 ألف تذكرة عبر موقعها الرسمي مساء أمس الثلاثاء، تمهيدًا لبيعها لجمهور الأهلي الراغب في حضور تلك المواجهة، ومساندة “المارد الأحمر” في مباراته بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد المقبل 4 يونيو أمام الوداد، قبل خوض مباراة الإياب التي تُقام على ملعب “مركب محمد الخامس” بالدار البيضاء الأحد 11 يونيو المقبل.