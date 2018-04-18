زيادة أسعار 7 طرازات للتسليم الفوري تصل إلى 39 ألف جنيه

أحمد عوضأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ظاهرة "اﻷوفر برايس" الذي يتم تحصيله على السعر الرسمي للسيارات من جانب الموزعين والتجار مقارنة بالسعر الرسمي الصادر عن الوكلاء؛ هو قلة المعروض، وامتداد قوائم الانتظار "waiting list".وأضاف أن الموزعين اتجهوا إلى ز

أحمد عوض

أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ظاهرة “اﻷوفر برايس” الذي يتم تحصيله على السعر الرسمي للسيارات من جانب الموزعين والتجار مقارنة بالسعر الرسمي الصادر عن الوكلاء؛ هو قلة المعروض، وامتداد قوائم الانتظار “waiting list”.

وأضاف أن الموزعين اتجهوا إلى زيادة أسعار السيارات لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض دورة رأس المال من خلال تحصيل الوكلاء المحليين تكلفة الشحنات اﻷستيرادية منهم مسبقا لمدة تصل إلى 60 يوما.

وطالب حماد بتشديد رقابة الوكلاء على أسعار طرازاتهم بمختلف قنوات البيع سواءً عبر الموزعين أو التجار، بالإضافة إلى زيادة حجم المعروض لتلبية احتياجات السوق والقضاء على تلك الظاهرة.

ورصدت “المال” ارتفاع أسعار 7 سيارات عبر الموزعين، بمقدار يتراوح ما بين 2 و39 ألف جنيه بمختلف الفئات، للتسليم الفورى مقارنة بالسعر الرسمي الصادر عن الوكلاء المحليين خلال أبريل الحالي.

وسجلت أسعار سيارات نيسان قشقاي ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 29 و39 ألف بمختلف الفئات – لتصل أسعار فئة “A/T FL” إلى 473 ألف مقابل 434 ألف، وبلغت أسعار قشقاي فئة “A/T Sport FL” نحو 493 ألف مقارنة بـ 464 ألف.

وجاءت أسعار تويوتا كورولا الفئة اﻷولي “A/T” بسعر 340 ألف بدلا من 315 ألف بزيادة قدرها 25 ألف جنيه، كما بلغت أسعار رينو لوجان فئة “A/T F/L” نحو 207 ألف مقارنة بـ 205 ألف، ووصلت أسعار لوجان فئة “A/T F/O F/L” إلي 222 ألف مقارنة بـ 217 ألف.

وسجلت أسعار جيلي ايمجراند 7 ارتفاعا بمقدار 5 آلاف جنيه لتصل إلي 188 ألف مقابل 183 ألف، وقدرت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر فئة “A/T H/L F61” بقيمة 297.5 ألف مقابل 295 ألف، ووصلت أسعار لانسر فئة “A/T F/O” إلي 307.5 ألف مقارنة بـ 305 ألف.

وقدرت أسعار سانج يونج تيفولي فئة “COMFORT” بنحو 325 ألف بدلا من 315 ألف، وصعدت أسعار تيفولي فئة “SPORT” إلي 4000 ألف مقابل 390 ألف، كما جاءت أسعار سوبارو xv فئة “A/T” بنحو 440 ألف مقابل 420 ألف، وسجلت أسعار “xv” فئة “A/T H/L” نحو 520 ألف مقارنة بـ 500 ألف.

ويوضح الجدول التالي، زيادة أسعار 7 طرازات عبر الموزعين للتسليم الفوري:

