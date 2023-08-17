زيادة أسعار طحينة البوادي والعسل بكل أنواعه للمرة الثالثة خلال 2023 (مستند)

زيادة جديدة أعلنتها شركة البوادي في أسعار طحينة البوادي بكافة أنواعها للمرة الثالثة خلال 2023 وتم تطبيق الزيادة خلال شهر اغسطس الجاري ، بعد زيادة سعر الحلاوة أمس بكافة انواعها التابعة لها ، بالتزامن مع أستمرار صعوبة تدبير الدولار لبعض الصناعات ، وبعد قيام شركة جهينه بالإعلان عن زيادة أسعار العصائر

وحصلت المال على مستند يوضح الزيادة الجديدة في أسعار طحينة البوادي ، ليبلغ سعر طحينة العبوة وزن 63 جرام لتسجل نحو 9 جنيهات لدي التاجر ، وسجل سعر العبوة وزن 125 جرام نحو 20 جنيهاً للعبوة ، فيما سجلت العبوة 250 جرام نحو 38 جنيهاً للتجار.

وأضاف المستند أن أسعار طحينة البوادي العبوة وزن 480 جراما سجل 73 جنيها، وارتفعت سعر العبوة 23 جرام لتسجل 4 جنيهاً للتجار قبل اضافة هامش الربحية .

وقفز سعر عسل البوادي اسود وزن 190 جرام لتسجل 11 جنيهاً فيما سجلت العبوة البوادي عسل اسود وزن 355 جرام نحو 16 جنيها ، كما تم طرح عرض يتضمن ( عبوة طحينة البوادي 470 جرام + عسل 350 جرام البوادي ) بسعر 80 جنيهاً

وسجلت أسعار الحلاوة سبريد البوادي وزن 160 جرام نحو 22 جنيها ، فيما بلغ سعر حلاوة سبريد سادة البوادي وزن 240 جرام نحو 42 جنيها.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة اسكندرية التجارية ، أن الجهات الحكومية وعلى رأسها التموين وجهاز حماية المستهلك مازالوا يقومون برقابة كبيرة على الأسواق وزيادة المعروض لمنع الإحتكار وجميع السلع متوفرة للمواطنين.