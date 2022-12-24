زيادة أسعار شركة بيبسي بداية من يناير المقبل... تعرف عليها

أعلنت شركة بيبسيكو مصر زيادة أسعار شركة بيبسي أنواع الزجاج بحجم 195 ملي جرام إلى 84.25 جنيه للكرتونة تسليم سيارة، بالإضافة إلى زيادة أسعار بيبسي وزن 350 ملي جرام زجاج زادت إلى 130.25 جنيه للكرتونة تسليم سيارة.

وحصلت “المال” على مستند صادر من شركة بيبسي كولا مصر، بأنه ستتم زيادة أسعار شركة بيبسي بداية من 1 يناير المقبل، وتم إرسال المستند إلى التجار، يفيد بزيادة سعر عبوة بيبسي وزن 195 ملي جرام زجاج إلى 3.75 جنيه.

كما تضمّن المستند زيادة سعر عبوة 350 ملي جرام زجاج إلى 5.5 جنيه.

كما قررت شركة بيبسي كولا مصر، صاحبة العلامة لمشروبات بيبسي، زيادة بعض أصناف المياه الغازية، بدءًا من أول يناير المقبل، بقيمة تتراوح بين 25 إلى 50 قرشًا للزجاجة.

كان محمد شلباية، رئيس شركة Pepsico مصر المالكة للعلامة بيبسي مصر، قد أكد أن الشركة استمرت في تنفيذ خطتها الاستثمارية بالسوق المصرية، خلال العامين الماضيين، رغم تداعيات جائحة كورونا، عبر ضخ نحو 200 مليون دولار.

واندمجت شركة بيبسي كولا عام 1965 مع شركة فريتو-لاي الأمريكية المصنّعة لمنتجات الوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس ورقائق الذرة، والتي من بينها منتجات تشيتوس، ودوريتوس، وليز، وكوّنا معًا شركة Pepsico للأغذية والمشروبات لتملك فيما بعد العديد من شركات وعلامات تجارية مثل منتجات العلامة التجارية الشهيرة لمشروبات تروبيكانا التي استحوذت عليها في عام 1998.

كما استحوذت على شركة كويكر للشوفان في عام 2001 لتمتلك معها أشهر علاماتها التجارية؛ ومن بينها منتجات جاتوريد للمشروبات الرياضية.