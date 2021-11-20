بلغت نسبة الزيادة فى أسعار سيارات تيجو 3 ما يقرب من 3%

ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 3 فى مبادرة إحلال السيارات بقيمة تصل إلى 7,100 جنيه وفقًا للأسعار الجديدة المنشورة على الموقع الرسمي للمبادرة.

وقفزت أسعار تيجو 3 بنسبة تصل إلى 3%، ليقدر سعرها الأن بـ 236 ألف جنيه، بدلًا من 288,900 جنيه.

وأعلنت وزارة المالية عن مشاركة السيارة فى مبادرة الإحلال فى نهاية يوليو من العام الحالى.

وتعد شيري تيجو 3 أول سيارة رياضية متعددة الأغراض SUVs تشارك بمبادرة الإحلال التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 3 فى مبادرة الإحلال تتعدي حاجز 7 آلاف جنيه

مواصفات سيارات شيري تيجو 3 موديل 2022

تتمتع سيارات «شيري تيجو 3»، المجمعة محليًا، بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا.

ويصل عزم السيارة عند أقصى دوران 160 نيوتن.متر، وتقدر السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر فى الساعة.

ويقدر متوسط استهلاك الوقود للسيارة 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر، مع العلم أن سعة خزان الوقود 55 لترا.

وتستطيع شيري تيجو3 التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر فى الساعة فى غضون 14 ثانية.

وصممت السيارة على قاعدة عجلات بطول كلى يصل إلى 4419 مم، وعرض 1765، وارتفاع 1651.

ويقدر ارتفاع السيارة عن الأرض 190 مم، ويبلغ سعة السنطة الخلفية 550 لترا.

ويبلغ وزن سيارات شيري تيجو3 فارغة 1420 كيلو جرام، وتتمتع بجنوط سبورت مقاس 17 بوصة.

وتتمتع السيارة بعدد من مواصفات الأمان والتى منها نظام منع إدارة المحرك، وسائد هوائية أمامية، مكابح مضادة للانغلاق.

كما تتمتع أيضًا بتواجد نظام توزيع إلكترونى لقوة الفرامل، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية.

كما يتوافر بها خاضية التحكم في ارتفاع أحزمة امان المقاعد، وتثبيت لكرسى الأطفال.

وتتسم السيارة بوجود بعض الكمليات منها مصابيح هالوجين، والتحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية، وإضاءة نهارية “LED”.

كما تتمتع أيضًا بمصابيح خلفية “LED” ومصابيح ضباب أمامية، وفتحة سقف، مرايات كهربائية خارجية و بها إشارات جانبية، وعدادات مزودة بشاشة.

أما عن أنظمة الترفيه بـ «سيارات تيجو 3» فيتواجد بها شاشة مقاس 8 بوصات، وDVD، ومدخل USB، ونظام Bluetooth، وعجلة قيادة متعدده المهام.