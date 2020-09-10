زيادة أسعار بعض السجائر أبرزها.. أهم أخبار البورصة المصرية خلال الأسبوع (ملف تفاعلى)

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس(نهاية الأسبوع) اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها المختلفة، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه تقرييًا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.29% ليصل إلى 11070 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.11% إلى 1857 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.84% إلى 2736 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 142 سهمًا من إجمالى 181، بينما هبط 17، وبقي 22 دون تغير.

وتنوعت افصاحات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية على مدار الاسبوع ،وترصد المال فى هذا التقرير أبرز عشرة أخبار منها :

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان ترفع أسعار السيجار من 20 إلى 350 جنيها

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشملت أبرز أخبار البورصة المصرية بجلسة الإثنين الماضى، إعلان شركة الشرقية للدخان عن زيادة أسعار منتجات السجائر الفاخرة “السيجار” بقيم تتراوح بين 20 جنيها لبعضها وتصل إلى 350 جنيها للبعض الآخر.

وقالت الشرقية للدخان إن هذه الزيادة بدأ تطبيقها اعتبارا من الأحد 6 سبتمبر الجارى بعد اعتمادها من مجلس الإدارة فى نفس اليوم.

ويشير جدول الأسعار المرفق إلى ارتفاع أسعار بعض السجائر بقيم تتراوح بين 20، 25، 30 جنيها، كما فى أصناف “ميديانتوس سادة”،” توسكانى اسبيشيال”،”ميزى توسكانى”.

كما يشير الجدول إلى ارتفاع أسعار أنواع أخرى ما بين 70 إلى 80 جنيها ، كما فى أصناف” ميديانتوس اسبيشيال سادة”، “ميديانتوس اسبيشيال بالروائح”.

كذلك يشير الجدول إلى ارتفاع أصناف أخرى ما بين 200 إلى 250 جنيها، كما فى أنواع ،”روبستو”، “بارونيت بيتيت ادمانو”

أما صنف “كورونا خوسية باروطولو ديولكس، المعلب خشبيا فقد ارتفع سعره بقيمة 350 جنيها من 1000 جنيه للعلبة إلى 1350 جنيها وفقا للجدول.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تخصص 1.25% من إيراداتها للبحث العلمى

رئيس «سبيد ميديكال» للخدمات الطبية

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال بنفس الجلسة عن موافقتها على اقتراح أحد أعضاء مجلس الإدارة بتخصيص 1.25% من الإيرادات لنشاط البحث العلمى والطبى.

وقالت سبيد ميديكال إن هذا الاقتراح قدمه د.إسماعيل جاد عضو مجلس الإدارة وتفاعل مع باقى أعضاء المجلس بالموافقة بجلسة 6 سبتمبر الجارى.

كما وافق المجلس على اقتراح البعض بالبحث عن فرص شراكة مع علماء محليين وأجانب لتحقيق هذا الغرض من خلال الأبحاث وتسجيل براءات الاختراع.

واشترط المجلس أن تكون هذه الأبحاث قابلة للتطبيق فى مجال عمل الشركة ،بما يصب فى اتجاه نمو أرباحها.

أخبار البورصة.. بالم هيلز توقع عقد تمويل مع البنك الأهلي بقيمة مليار جنيه

رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

كذلك أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن توقيعها عقد تمويل مع البنك الأهلى المصرى بقيمة مليار جنيه.

وقالت الشركة، إن هذا العقد يقدم شروطا مميزة باستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات الجاهزة للتسليم.

وأضاف ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز إن هذا التمويل سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم والمتوفرة فى مشروعاتها المختلفة.

وتابع منصور إن شركته ملتزمة بالوصول إلى صافى الدين المستهدف بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة بالم هليز فى وقت سابق على القيام بعملية توريق في حدود مليار جنيه.

الرقابة المالية تدرس عرض إيميكس للاستحواذ على النيل لحليج الأقطان

محمد عمران الرقابة المالية

وشملت أبرز أخبار البورصة المصرية بجلسة الأربعاء ،اعلان هيئة الرقابة المالية عن تقدم شركة إيميكس إنترناشيونال عن تقدمها رسميا بعرض الاستحواذ على شركة النيل لحليج الأقطان .

وقالت الهيئة إن شركة “ إيميكس ” تعهدت بأن تقوم بزيادة رأسمال الشركة وفقا لقرارات عموميتها الصادرة فى 24 أغسطس الماضى وذلك بعد تنفيذ عملية الاستحواذ.

وأعلنت إيميكس إنترناشيونال فى 26 أغسطس الماضى، عن تقدمها بعرض استحواذ على النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيها للسهم.

أخبار البورصة.. القابضة الكويتية تشترى 300 ألف سهم خزينة

الشركة القابضة المصرية الكويتية

كما أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن شراء 300 ألف سهم خزينة بهدف دعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

ونفذت القابضة الكويتية عشرات العمليات على ملايين أسهم الخزينة خلال الشهور الماضية فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية لا تتجاوز 10% من الأسهم.

ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية مطلع مارس الماضى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكلفت الشركة فاروس لتداول الأوراق المالية لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

مستشفى كليوباترا توقع اتفاقا مع «بداية للتخصيب» لنقل أصولها إلى شركة مشتركة

مستشفى كليوباترا

كما أفصحت شركة مستشفى كليوباترا عن توقيع اتفاقية مع مستشفى بداية العاملة في مجال التخصيب والإنجاب، لنقل أصولها إلى شركة مشتركة يجرى تأسيسها حاليا.

وقالت مستشفى كليوباترا فى إفصاح للبورصة إن هذه الاتفاقية سيتم بموجبها تأسيس شركة مشتركة بنسبة مساهمة 60 % و40% على التوالى.

وتبلغ قيمة أصول مستشفى بداية للخدمات الطبية حاليا 105 ملايين جنيه تقريبا، وهى مستشفى مملوكة للدكتور إسماعيل أبو الفتوح المشهور في مجال الصحة الإنجابية.

وقالت كليوباترا إن طريقة سداد وتسوية باقي قيمة الصفقة ستتم بناء على نتائج أعمال عامى 2021،2022 وفقا للإفصاح.

أخبار البورصة المصرية.. الصعيد للمقاولات تشترى 699 مليون سهم خزينة

وشهدت أخبار البورصة المصرية بجلسة الخميس، إفصاح شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن شراء 699 مليون سهم خزينة جديد.

وقالت فى بيان للبورصة إن حجم ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 8.52% من إجمالى الأسهم.

ونفذت الصعيد العامة للمقاولات عدة عمليات على ملايين الأسهم خلال الفترة الماضية، وبلغ حجم ما اشترته خلال الأسبوع الماضى حوالى 4.9 مليون سهم خزينة.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لمواجهة تداعيات كورونا.

أودن للاستثمارات تعلن دخول مساهم جديد اشترى 10.5% من الأسهم

كما أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن دخول شركة “أمواج للاستثمار العقارى والسياحي” إلى هيكل ملكيتها بعد عملية استحواذ على 10.5% من إجمالي الأسهم.

وقالت أودن للاستثمارات فى إفصاح الخميس إن شركة أمواج للاستثمار العقاري اشترت 10.9 مليون سهم بقيمة اجمالية 49.3 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.5 جنيه، ونفذتها شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وأظهر إفصاح آخر مرسل للبورصة أن الطرف البائع لتلك الحصة هى شركة نيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية .

وانخفضت حصة نيمو سمارت للاستثمارات بعد العملية من 12.86% إلى 2.33% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال أودن 248.8 مليون جنيه موزعا على 99.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.

أخبار البورصة المصرية..فاكت تقدر حقوق بورتو جروب في تحكيم بـ 36.6 مليون دولار

وأفصحت شركة فاكت للاستشارات المالية عن تحديد الحقوق المالية لمجموعة بورتو جروب فى تحكيم نزاع مشروع بورتو طرطوس بقيمة اجمالية 36.6 مليون دولار .

وقالت بورتو جروب فى إفصاح إن إجمالى قيمة التعويض الناتج من التحكيم الدولى فى النزاع يصل إلى 51.6 مليون دولار.

وحصلت المجموعتان (بورتو-عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

عامر جروب : 15 مليون دولار نصيبنا في التحكيم ضد «انترادوس السورية»

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كما قدرت الشركة نصيب مجموعة عامر جروب القابضة فى التحكيم بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دولار تقريبًا.

وقالت عامر جروب، فى إفصاح، للبورصة،إن شركة فاكت قدرت حقوقها بنسبة 29.1%، مقابل 70.9% لصالح مجموعة بورتو جروب.

وقالت فاكت للاستشارات إن مبلغ التعويض المقتسم يصل إلى 51.6 مليون دولار، بعد إضافة فوائد التعويض السنوى منذ إيداع طلب التحكيم فى أكتوبر 2014 إضافة عن مصاريف أخرى.

وتشمل المصاريف المضافة إلى مبلغ التحكيم، مصاريف القضية، ومصاريف استمرارية شركة عامر سوريا، إضافة إلى التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو طرطوس.

كما تشمل تلك المصاريف رد أثر افصاحات القضية على رأس المال السوقى، وفقًا لدراسة قسمة الحقوق الاقتصادية التى أعدّتها شركة فاكت للاستشارات المالية.

وقالت عامر جروب، فى وقت سابق، إن مشروع بورتو طرطوس آل إلى مجموعة بورتو جروب منذ إعلان الانقسام إلى شركتين فى 2015.