زيادة أسعار النفط تتجاوز 2%

رويترزقفزت أسعار النفط أكثر من 2%، أثناء التعاملات -اليوم الأربعاء- مدعومة بنقص في الإمدادات وتوقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار.وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06 دولار، أو 2.7 %، إلى 77.43 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.6

رويترز

قفزت أسعار النفط أكثر من 2%، أثناء التعاملات -اليوم الأربعاء- مدعومة بنقص في الإمدادات وتوقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06 دولار، أو 2.7 %، إلى 77.43 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار، أو 2.4 %، إلى 68.35 دولار للبرميل.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس.