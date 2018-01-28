زيادة أسعار اللحوم في الأسواق لهذا السبب

أسعار اللحوم القائم في أسواق بيع الماشية ارتفعت بقيمة 2جنيه للكيلوالصاوي أحمدارتفعت أسعار اللحوم القائم في أسواق بيع الماشية بقيمة 2جنيه للكيلو وسجلت ألاسعار في محافظتي المنوفية والبحيرة 54جنيها للكيلو ، علي خلفية زيادة سعر العلف خلال الفترة الماضية.ووفقا لتجار فقد بلغت حجم الزيادة في ح

أسعار اللحوم القائم في أسواق بيع الماشية ارتفعت بقيمة 2جنيه للكيلو





الصاوي أحمد

ارتفعت أسعار اللحوم القائم في أسواق بيع الماشية بقيمة 2جنيه للكيلو وسجلت ألاسعار في محافظتي المنوفية والبحيرة 54جنيها للكيلو ، علي خلفية زيادة سعر العلف خلال الفترة الماضية.

ووفقا لتجار فقد بلغت حجم الزيادة في حجم رأس الماشية الواحدة 1200جنيه لوزن 600كجم ،ليصل سعر البيع لمحلات الجزارة لـ 33 ألف جنيه للرأس الجاموسي بدلا من 32.400جنية مؤخرا .



ورجح التجار ارتفاع أسعار اللحوم للمستهلك ،بسبب زيادة أسعار روؤس الماشية في الاسواق.