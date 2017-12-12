زيادة أسعار الفائدة وراء تراجع عملاء المحافظ العقارية لدى شركات التمويل

❏ مها عبد الرازق: نتوقع نموها مع تعافى الاقتصاد فى النصف الثانى من 2018

❏ ممدوح بدر الدين: المطورون يدرسون السوق بعد زيادة الأسعار

❏ محمد سمير: مبادرة «المركزى» سمحت للكيانات بتعديل مستهدفاتها لصالح العميل



محمود زكى

عانى قطاع التمويل العقارى للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، من التذبذب فى الأداء، ما أدى إلى تراجع تمويلات عملاء المحافظ العقارية، وهو ما أرجعه خبراء القطاع، إلى زيادة نسبة الفائدة، بالإضافة إلى دخول عدد من البنوك فى تمويل عملاء المحافظ.

وتقوم فكرة عملاء المحافظ على شراء الأقساط المستحقة لدى شركات التطوير العقارى فى السنوات المقبلة، وذلك من خلال القيمة المستحقة لليوم، وهو ما يعنى أن شركات التمويل العقارى تقوم بشراء أوراق مالية بالدفع الآجل بأقل من قيمتها المستقبلية، وهو أبعد ما يكون عن فكرة التمويل العقارى الذى يخدم الأفراد.

وانخفضت نسبة تمويلات عملاء المحافظ خلال هذه الفترة، بنسبة %8.5 مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى، وبلغ حجم تمويلات المحافظ حوالى 595 مليون جنيه، من إجمالى تمويلات 1.2 مليار جنيه.

و قالت مها عبد الرازق، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى، للتمويل العقارى، إن من الأسباب الرئيسية لتراجع تمويل عملاء المحافظ خلال الأشهر التسعة الماضية ، زيادة أسعار الفائدة.

وأضافت أن مبادرة البنك المركزى، ليس لها علاقة بانخفاض نسبة عملاء المحافظ لدى شركات التمويل، خاصة وأن عملاء المحافظ لا يندرجون داخل المبادرة، لأن شركات التمويل العقارى قامت بتقليل هامش ربحها بالنسبة للتمويلات الممنوحة لشركات التطوير العقارى، بصورة كبيرة للحفاظ على عدم تراجع نسبة عملاء المحافظ أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن شركات التمويل العقارى، تعانى من زيادة فى نسبة الفائدة التى تحصل عليها من البنوك، وهو ما يؤدى إلى زيادة نسبة الفائدة على عملاء الشركات، سواء كان عميل صندوق أو عميل عادى أو عميل محافظ، رغم تقليل هامش الربح من جانب شركات التمويل العقارى.

ولفتت إلى أنه من ضمن الأسباب التى أدت إلى تراجع تلك النسبة، هو دخول عدد من البنوك المصرية فى التمويل، وذلك بنسبة فائدة أقل من شركات التمويل، وهو ما يعنى عزوف شركات التطوير عن الحصول على تمويلات من الشركات، والاتجاة إلى البنوك.

وأوضحت أنها تتوقع تعافى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة وبالأخص فى النصف الثانى من عام 2018 وهو ما سيؤدى إلى انخفاض الفائدة، ومن ثم زيادة نسبة تمويلات عملاء المحافظ بصورة خاصة وعملاء التمويل العقارى بصورة عامة.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ذكر أن عملاء المحافظ استحوذوا على %49.5 من إجمالى التمويلات العقارية لدى شركات التمويل العقارى خلال الأشهر التسعة الماضية، مقابل % 58 فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار التقرير إلى أن العملاء العاديين، حصلوا على %51.4 من إجمالى التمويلات التى ضختها شركات التمويل العقارى خلال الأشهر التسعة الماضية، والتى بلغت 554 مليون جنيه، فى حين مقابل %42 من العام الماضى فى حين حصل عميل الصندوق على نسبة 1.% من إجمالى لتمويل العقارى.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقارى، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، باتحاد الصناعات، إن شراء المحافظ من جانب شركات التطوير العقاري تمر بفترة انخفاض وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن شركات التطوير العقارى تقوم بدراسة جدوى شراء المحافظ بعد التعويم، نظرًا لارتفاع أسعار التكلفة فى تنفيذ الوحدات العقارية، خاصة أن أغلب شركات التطوير التى تقوم بشراء المحافظ لضخ التمويلات فى العملية الإنشائية للمشروعات العقارية الخاصة بها.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة جاء نتيجة لحصول شركات التمويل العقارى، على تمويلات من البنوك بنسبة فائدة عالية، وهو ما يؤدى إلى حصول العملاء على تمويل من جانب شركات التمويل العقارى بنسبة عالية جدًا.

وأشار إلى أن حالة التراجع هذه حدثت خلال عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وكان أحد أسبابه الزيادة الكبيرة فى أسعار الوحدات العقارية فى تلك الفترة، وهو ما دفع المطورين آنذاك إلى الهدوء فى عملية شراء المحافظ.

ولفت إلى أن الاقتصاد فى طريقه للنمو، وهو ما يدفع الشركات العقارية إلى العودة إلى شراء المحافظ.

وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح من شركات التمويل العقارى، من أول العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2017 نحو 1.241 مليار جنيه، مقابل 746.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل تراجع %66.3.

بينما يرى محمد سمير، مدير قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، أن مبادرة البنك المركزى، والتى سمحت للعميل بالحصول على تمويل عقارى بنسبة فائدة أقل، وراء تراجع استحواذ عملاء المحافظ على النصيب الأكبر من تمويلات شركات التمويل العقارى، كما كان يحدث من قبل، ما أدى إلى عزوف شركات التطوير العقارى أو بعض منها على شراء المحافظ نتيجة اتجاه العميل للتمويل من البنك بفائدة أقل.

وأكد أن هذا النوع من التمويل، يعمل على إيجاد سيولة مالية لشركات التطوير العقارى، وذلك للعمل على ضخها فى العملية الإنشائية لمشروعاتها العقارية.

ولفت إلى أن شراء المحافظ حدث مع وجود صعوبة، ومعوقات فى سوق التمويل العقارى، وهو ما دفعها إلى شراء المحافظ العقارية للحفاظ على ربحيتها.

وتوقع أن يقل عدد عملاء المحافظ فى سوق التمويل العقارى، نظرًا لقلة انطباق الشروط التى أقرتها هيئة الرقابة المالية فى قرارها رقم 111 خصوصًا وأن هذا النوع من التمويل له شروط وضوابط خاصة لا تنطبق على أغلب شركات التطوير العقارى.

وقال إن شركات التمويل العقارى ستعمل على تحقيق أهدافها التمويلية من خلال إنشاء قروض للعملاء العاديين من خلال مبادرة البنك المركزى الأخيرة.

وكان «المركزى» أطلق فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى، تتمثل فى طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك، لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.