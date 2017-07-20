زيادة أسعار الفائدة تؤجل طرح بنك القاهرة فى البورصة

أحمد علىعلمت «المال» أن هناك اتجاهاً قوياً لإرجاء عملية طرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة إلى الربع الأول من 2018 بدلاً من النصف الثانى من العام الجارى، حتي تكون أكثر اتساقاً مع ظروف السوق بعد ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين.وكانت «المال» ق

أحمد على

علمت «المال» أن هناك اتجاهاً قوياً لإرجاء عملية طرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة إلى الربع الأول من 2018 بدلاً من النصف الثانى من العام الجارى، حتي تكون أكثر اتساقاً مع ظروف السوق بعد ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين.

وكانت «المال» قد كشفت أن خطة طرح بنك القاهرة بالبورصة ستتضمن تخارجًا جزئيًا للحكومة من هيكل ملكيته، بالتزامن مع زيادة رأسماله البالغ 2.25 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أن الحصة المستهدف طرحها ستتراوح بين 25 و35% من رأسمال البنك دون توضيح قيمة زيادة رأس المال بعملية الطرح.

وخلال الشهرين الماضيين قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض مرتين، لتصل إلى 18.75% و19.75% على التوالى.

يشار إلى أن تحالفًا من شركة المجموعة المالية هيرمس وبنك إتش إسى بى سى قد فاز بإدارة طرح البنك فى البورصة، فيما يتولى مكتب ذو الفقار مهام المستشار القانونى للطرح.

وكانت إدارة البورصة قد وافقت على قيد بنك القاهرة فى فبراير الماضى.

وتأسس البنك كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 لنقل ملكيته إلى بنك مصر، وجرت محاولة لبيعه فى 2008 لكنها لم تكتمل بسبب رفض العروض المقدمة، وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة 99.99%، ثم قام بنقل ملكية «القاهرة» إليها.

ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 2.25 مليار جنيه، موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات.

يذكر أن الحكومة أعلنت فى أغسطس 2016 عن برنامج لتدبير من 5 إلى 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات عن طريق طرح مجموعة من الشركات الحكومية بالبورصة، من بينها «أموك وبنك القاهرة وإنبى».