زيادة أسعار البيع تدفع نمو أرباح الوطنية للذرة

❐ مصدر: إيقاف أى توسعات لحين الفصل فى صفقة تخارج المساهم الرئيسيالمال ـ خاص:نجحت شركة الوطنية لمنتجات الذرة فى استعادة مستويات الربحية المعتادة خلال النصف الأول من العام الحالى، مستفيدة من تحرك وزيادة أسعار بيع منتجاتها، سواء فى السوقين المحلية أو الخارجية. وخلال النصف الأول من 2017 حققت الشركة



❐ مصدر: إيقاف أى توسعات لحين الفصل فى صفقة تخارج المساهم الرئيسي

المال ـ خاص:

نجحت شركة الوطنية لمنتجات الذرة فى استعادة مستويات الربحية المعتادة خلال النصف الأول من العام الحالى، مستفيدة من تحرك وزيادة أسعار بيع منتجاتها، سواء فى السوقين المحلية أو الخارجية.

وخلال النصف الأول من 2017 حققت الشركة صافى ربح بلغ 128.78 مليون جنيه، مقابل 30.7 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو %318.

قال مصدر بالشركة إن زيادة كميات البيع، سواء فى الداخل أو التصدير، بالتزامن مع رفع أسعار البيع، أسهمت بشكل لافت فى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على تعويض التراجعات اللافتة للأرباح خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن الشركة عانت خلال الفترة القليلة الماضية، ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مرحلة ما قبل التعويم وعدم توافر العملة الصعبة بالسوق الرسمية، بما أدى لارتفاع مطرد فى التكاليف نتج عنه انخفاض الأرباح.

وخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى بلغت المبيعات 738 مليون جنيه، مقابل 412 مليونًا، كما ارتفعت التكاليف لتصل إلى 604 ملايين جنيه، مقابل 353 مليونًا، وحققت أرباح فروق عملة بـ12 مليون جنيه.

وتطرق المصدر لوجود خسائر مرحّلة للشركة وصلت إلى 141 مليون جنيه نتجت عن قرار تحرير سعر الصرف، بجانب بعض الالتزامات المالية المفروضة على الشركة تجاه موردى الذرة الصفراء من الخارج.

جدير بالذكر أن «الوطنية للذرة» عانت التراجع اللافت لأرباحها خلال العام الماضى، لتحقق صافى ربح بلغ 12.9 مليون جنيه خلال 2016 مقابل 70.06 مليون جنيه فى 2015 بنسبة تراجع %81، وتكبدت خسائر فروق تقييم العملة بقيمة 80.5 مليون جنيه، وخسائر فروق إعادة تقييم عملة بقيمة 179.09 مليون جنيه.

فى سياق متصل لفت المصدر إلى أن الشركة قررت إرجاء أى قرارات توسعية خلال الفترة الحالية، سواء لتطوير المصنع وزيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتجات جديدة، لحين الفصل النهائى فى قرار تخارج المساهم الرئيسى بالشركة والذى تلقّى 4 عروض لشراء الحصة من شركات إى دى إم السويسرية، وكايرو ثرى إيه، والمنى مصر للاستيراد والتصدير، وإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وتأتى الصفقة فى ظل كشف «المال» عن اعتزام «مصر المالية» التابعة لبنك مصر، التخارج من حصتها البالغة 12.6 مليون سهم، تمثل %42.9 من «الوطنية»، وتعيين تحالف مكون من بنك مصر، وشركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالى للتخارج، ومكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى.

وأودعت لاحقًا شركة إيه دى إم عرضًا للشراء بسعر 35 جنيهًا للسهم، وتبعته شركة كايرو ثرى إيه برفع السعر إلى 45 جنيهًا، قبل أن تنشر «المال» لاحقًا انسحاب «المنى» من المنافسة.

وكانت «الوطنية للذرة» تخطط منذ فترة لإنشاء خط إنتاج جديد بالمصنع يختص بالفاركتوز باستثمارات تقدر بـ1.2 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 160 ألف طن سنويًّا؛ بهدف نمو المبيعات، وكانت تخطط لأن يتم تنفيذ هذه التوسعات خلال عامين من الحصول على الموافقات اللازمة وتدبير التمويلات المتاحة.

يُذكر أن الوطنية لمنتجات الذرة تعمل فى مجال إنتاج المحليات الطبيعية من الذرة، مثل: الفركتوز، والجلوكوز، والتى تستخدم فى إنتاج الحلوى، والمشروبات الغازية، ويبلغ رأسمالها 295.1 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.

ويتوزع هيكل ملكية «الوطنية» بين %9.6 للبنك الأهلى المصرى، و%9.4 لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، بجانب حصة مصر للاستثمارات المالية، وأبو ظبى الإسلامى بنسبة %4.1، والباقى أسهم حرة فى البورصة، وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى ارتفاعًا مطردًا فى أرباحها، لتصل إلى 91.76 مليون جنيه، مقارنة بـ11.57 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى