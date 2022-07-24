زيادة %20 بتعريفة عداد «أوبر إكس» بالقاهرة.. و%8.6 للكيلومتر في الإسكندرية

قفزت تعريفة بداية رحلة «أوبر إكس» فى القاهرة من 7.50 جنيه فى أغسطس 2021 إلى 9 جنيهات خلال يوليو الحالى بنسبة بلغت %20، وفى الإسكندرية، ارتفع سعر فتحة العداد من 8 جنيهات إلى 8.70 جنيه بنسبة %8.8، والكيلومتر الواحد من 2.90 جنيه إلى 3.15 جنيه بواقع %8.6.

ورصدت «المال» تطور سعر رحلات خدمة أوبر إكس الأكثر رواجًا على تطبيق أوبر لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول بمصر فى مدينتى القاهرة والإسكندرية منذ آخر تعديل أجرته الشركة على هيكل أسعار رحلات خدماتها خلال العام الماضى فى 24 أغسطس وحتى 21 يوليو الحالى.

وأعلنت «أوبر» الخميس الماضى عن رفع تعريفة رحلات جميع خدماتها المتمثلة فى «أوبر إكس» و«أوبر سيليكت» و«أوبر سيفر» و«أوبر كومفورت» والتاكسى الأبيض، وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة التى أجرتها الحكومة منذ أيام على أسعار الوقود، ونشرتها «المال» عبر بوابتها الإلكترونية.

واستندت «المال» فى التحليل على البيانات الرسمية المعلنة من شركة أوبر مصر عن سعر خدمة «أوبر إكس».

وقفزت تعريفة بداية رحلة «أوبر إكس» فى القاهرة من 7.50 جنيه فى أغسطس 2021 إلى 9 جنيهات فى يوليو الحالى بنسبة بلغت %20، بينما ارتفع سعر كل كيلومتر مقطوع خلال الرحلة من 2.85 جنيه إلى 3 جنيهات فترة المقارنة، بنسبة وصلت إلى %5.3.

وارتفع سعر دقيقة الانتظار من 42 قرشًا فى أغسطس من العام الماضى إلى 55 قرشًا يوليو الحالى، بنسبة زيادة %30.9، وزادت أيضًا تعريفة الحد الأدنى للرحلة من 12 إلى 15 جنيهًا بنسبة بلغت %25.

وعلى صعيد محافظة الإسكندرية، ارتفع سعر فتحة العداد فى خدمة أوبر إكس من 8 جنيهات إلى 8.70 جنيه بنسبة %8.8، وسعر الكيلومتر الواحد من 2.90 جنيه إلى 3.15 جنيه بواقع %8.6، وسعر دقيقة الانتظار من 40 قرشًا إلى 48 قرشًا، أى بزيادة بلغت %20.

وقالت نورهان على، مدير العلاقات العامة بأوبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تصريحات صحفية منذ أيام، إن الشركة قامت بتحريك أسعار خدماتها خلال يوليو الحالى بعد دراسة التأثير الاقتصادى للزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، بهدف مساعدة السائقين فى الحفاظ على مستوى أرباحهم.

يشار إلى أن أوبر تستحوذ على نصيب الأسد من حجم سوق تطبيقات النقل الذكى فى مصر من حيث أعداد الرحلات المنفذة والسائقين المسجلين على منصتها الإلكترونية، إذ بلغ خلال العام الماضى بحسب بيانات الشركة نحو 703 آلاف سائق.

تطور أسعار خدمة أوبر إكس فى القاهرة