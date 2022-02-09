زيادات متوقعة فى أسعار تجديد إتفاقيات إعادة التأمين بأبريل ويوليو المقبلين

أشارت وكالة موديز إلى أن قطاع التأمين يجب أن يكون مستعدًا “لزيادة الأسعار على نطاق واسع” عندما تبدأ التجديدات في أبريل ويوليو.

وقال تقرير لوكالة موديز إن مدى ارتفاع الأسعار سيعتمد على توازن عرض الطاقة الاستيعابية جنبًا إلى جنب مع الطلب على تغطية إعادة التأمين.

بشكل عام وجدت موديز أن تجديدات إعادة التأمين لشهر يناير أكدت توقعاتها بأن الأسعار سترتفع في عام 2022 وإن كان ذلك بمعدل أبطأ مما كانت عليه في عام 2021.

وقالت موديز إن هذا سيكون مدفوعًا بحاجة شركات إعادة التأمين إلى تحسين الربحية والعوائد المعدلة حسب المخاطر وساعدت في ذلك المعدلات الأولية الصحية ونشاط الكوارث الطبيعية المرتفع مؤخرًا.

ارتفاع الاسعار للتحوط من خسائر الكوارث الطبيعية

أضاف تقرير موديز كانت الزيادات في الأسعار مدفوعة جزئيًا بإعادة التقييم على مستوى الصناعة للتعرض للكوارث بما في ذلك المخاطر الثانوية

بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الأساسي ، وارتفاع تكاليف التقاضي وتأثيرها على مدفوعات المطالبات -التضخم الاجتماعي- والتغيير الدرامي سوق الإنترنت.

على الرغم من تباين الزيادات في الأسعار عبر السوق ، إلا أن معظم الخطوط كانت أعلى من اتجاه تكلفة الخسارة “.

بشكل عام ، وجدت موديز أن تجديدات شهر يناير كانت متنوعة عبر خطوط الأعمال ، ولكنها كانت مواتية بشكل عام لمعيدي التأمين.

واوضحت وكالة موديز إرتفع سعر إعادة التأمين ضد الكوارث العقارية منذ يناير 2018 ، عكس الانخفاض الذي بدأ في عام 2012.

على الرغم من أن الزيادات في الأسعار في 2018 و 2019 لم تكن واسعة النطاق ، إلا أن الحسابات المتأثرة بالخسائر والحسابات الخالية من الخسائر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا الأسعار في عام 2020.

استمرار ارتفاع أسعار إعادة تامين العقارات

أضافت تستمر أسعار عقارات إعادة التأمين في الارتفاع مدفوعة بإدراك المخاطر والقدرة المحدودة على التغطية الرجعية.

وبالنظر إلى الزيادات الأساسية في الأسعار في خطوط الخسائر ، بالإضافة إلى الأسعار المواتية في خطوط إعادة التأمين فإن بعض معيدي التأمين يسعون إلى زيادة خسائرهم وأعمالهم المتخصصة مع الحفاظ على تعرضهم للكوارث أو خفضه .

كما تم الإشارة إلى الآثار المخففة لوباء الفيروس التاجي على قطاع التأمين حيث أشارت موديز إلى أنه تمت تسوية عدد متزايد.

كما أشار إلى أن معيدي التأمين يواصلون تطبيق بنود الأمراض المعدية ، مع إضافة الاستثناءات السيبرانية-الخاصة المخاطرالاليكترونية- إلى اتفاقيات الممتلكات.

الاحتفاظ بمزيد من المخاطر لارتفاع ايعار الخصومات على التغطيات

وخلصت وكالة موديز إلى القول نتيجة لذلك ستحتاج شركات التأمين الأولية إلى دفع أسعار أعلى للحفاظ على ملفات تعريف تغطية مماثلةأو الاحتفاظ بمزيد من المخاطر نتيجة لارتفاع الخصومات والتوافر المحدود لأغطية إعادة التأمين الإجمالية.

وهذا بدوره قد يزيد من تقلبات أرباح الشركات الأولية على الرغم من أن اتجاه التسعير إيجابي بالنسبة لشركات إعادة التأمين إلا أن أسعار الكوارث العقارية لا تزال أقل من مستويات عام 2012 وستحتاج إلى زيادة أخرى لتوفير عوائد مناسبة ومعدلة حسب المخاطر ، لا سيما مع ارتفاع المخاطر التي يتعرض لهذ القطاع