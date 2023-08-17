زيادات في أسعار سيارات «JMC» النقل تصل إلى 45 ألف جنيه

أعلنت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات “jmc” النقل «البيك أب» بقيمة تتراوح من 40 إلى 45 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «JMC»، ارتفعت أسعار سيارات JMC التجارية الفئة الأولى “شاسية بدون تكييف” إلى 454.9 ألف جنيه، بدلاً من 414.9 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكيف” إلى 464.9 ألف جنيه، مقابل 424.9 ألف.

ارتفع سعر سيارات جي ام سي الفئة الثالثة “صندوق بتكيف” إلى 499.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 454.9 ألف.