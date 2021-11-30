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زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 328 إلى 498 ألف جنيه
أحمد عوض 7:29 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:29 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

ووفقًا القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الأولى «SMART» إلى 328 ألف جنيه.

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وارتفعت أسعار سيارات «إلنترا CN7» الفئة الثانية «SMART SAFETY» إلى 338 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «هيونداى إلنترا CN7» الفئة الثالثة «SMART FUN» إلى 350 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الرابعة «SMART PLUS» بقيمة بلغت 376 ألفًا.

وقدرت طرازات «إلنترا CN7» الفئة الخامسة بنحو 401 ألفًا.

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وسعرت سيارات «إلنترا CN7» الفئة السادسة «ADVANCED» بنحو 438 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ498 ألفا جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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