زيادات في أسعار سيارات «هافال H6» تصل إلى 20 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «هافال H6» بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هافال H6» الفئة الأولى «Standard» إلى 520 ألف جنيه، بدلًا من 505 آلاف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «هافال H6» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 550 ألف جنيه، مقابل 535 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «هافال H6» الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 575 ألف جنيه، مقارنة بنحو 555 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «هافال H6» الفئة الرابعة «High Deluxe» إلى 615 ألف جنيه، بدلًا من 595 ألفًا.

ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، و عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هافال H6

دعمت سيارات هافال H6 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني للفرامل EBD، خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، مساعد للفرامل BA، ثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية».

زودت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، مرايات كهرباء – إشارات بالمرايات الجانبية LED، مفتاح ذكي، زر تشغيل / إيقاف المحرك – سخانات بالزجاج الخلفي، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، ومخرج 12 فولت، و مدخل USB، وبلوتوث، ونظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها».

تقدم سيارات هافال H6 الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا، ونظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR- ، وكاميرا 360 دجة، وحساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومسند يد خلفية، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد، ومقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية، ومنافذ كهرباء، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت طرازات هافال H6 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها”.

زودت سيارات هافال H6 – الفئة الرابعة – بجميع التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وساخانات بعجلة القيادة، و مخرج 12 فولت، وتحذير الخروج من الحارة المرورية، ونظام النقاط العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي، وخاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، وغيرها».